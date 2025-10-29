Akkor és most: Vörösmarty Színház, ahogyan kevésszer láttuk

Székesfehérváron a magyar nyelvű színjátszás kezdetének az 1813-as évet tekinthetjük. Kultsár István ez év szeptemberében vette át a Pesti Magyar Theatrumi Társaság vezetését, és a Déryné nevével fémjelzett társulat októberben vendégszereplésre érkezett a városba. Ekkor nyolc napot töltöttek itt, de a következő szezonban három ízben is jártak a Pelikán fogadóban, egy-egy hónap időtartamra berendezkedve. Összesen 47 estén léptek fel. Amikor a társulat feloszlott, Fejér vármegye közönsége közadakozásból létrehozta a Székesfehérvári Nemzeti Játék Színi Társulatot. Ez 1818 és 1837 között működött a fogadónak is otthont adó Győry-házban. A vármegye átvállalta az igazgatás anyagi terheit, ingyenesen a társulat rendelkezésére bocsátotta a fogadó nagytermét, a színészeket elszállásolta a Megyeházával szemközti Bajzáth-házban, a nagytermet pedig főként adományokból és felajánlásokból alakította át színházzá. A történelmi drámák mellett a repertoárban a vitézi és szomorújátékok, kortárs témájú, másutt a cenzúra által tiltott művek jelentek meg. Az új magyar drámairodalom jelentős alkotásai közül is többet nagy sikerrel mutattak be olyan kiváló művészek előadásában, mint Kántorné, Lendvainé, Szentpétery Zsigmond, Laborfalvi Róza. Kisfaludy Károly öt darabot írt a fehérvári társulat számára, William Shakespeare több drámáját itt hallhatta először magyar nyelven a közönség, így Hamlet monológjában a sokszor idézett kérdést: „lenni vagy nem lenni”. A következő nagy esemény a Színészpártoló Társaság 1860-as megalakulása volt. Tagjai már a kezdetektől egy önálló kőszínház felépítését szorgalmazták. Az alapkő letételére 1872. augusztus 20-án került sor, a tervezők Szkalnitzky Antal és Koch Henrik pesti műépítészek voltak, a kivitelezési munkálatokat Hübner Nándor és Schmidt Károly végezték. A színház 1874. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit a közönség előtt. Az avatási ünnepségen a Kisfaludy Társaságot Jókai Mór és Gyulai Pál, a Tudományos Akadémiát Arany László és Pulszky Ferenc képviselték. Jókai alkalmi köszöntőjét Laborfalvi Róza mondta el. Az avató díszelőadáson, ahogy az a kőszínházak esetében már akkor is szokásban volt, Katona József Bánk bánját mutatták be. A következő évtizedekben olyan jelentős művészek léptek a deszkákra, mint Varsányi Irén, Rózsahegyi Kálmán, Ladomerszky Margit, Bajor Gizi. A teátrum 1913-ban, a százéves évfordulón vette fel Vörösmarty Mihály nevét. Az épület befogadó képessége a harmincas évekre már kicsinek bizonyult, ezért 1937-ben bővítették és modernizálták. Ezt azonban csak néhány évig élvezhette a közönség, majd hosszú időre le kellett mondaniuk a színház nyújtotta kényelemről. 1944 decemberében – máig ismeretlen okokból – kiégett, a romokat körbekerítették. A területre beszökdöső gyerekek gyakran játszottak itt, ami nem volt veszélytelen. Egy esetben halálos baleset is történt. A helyreállítás végül 1957-ben kezdődött el Hornicsek László, Klemens Antal és Spránitz Tibor tervei szerint, a FÁÉV kivitelezésében, széleskörű társadalmi összefogással. Az újranyitó előadást 1962. november 7-én tartották. A budapesti Nemzeti Színház Marton Endre által rendezett bemutatóján Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjének Törőcsik Mari és Bitskey Tibor játszották a két címszerepet, míg az ördögfiókákat Garas Dezső, Gellei Kornél és Horváth József alakították. A további szereplők között feltűnt Major Tamás, Ungváry László és Szirtes Ádám is. Az intézmény befogadószínház lett, egészen 1995-ig nem rendelkezett önálló társulattal. Ekkor egy újabb hőskor kezdődött el. 2004-2005-ben, hosszú várakozás után újabb felújítás történt. A fehérváriak méltán büszkék a kívül klasszicista, belül modern színházra, amely ma is kiváló művészeknek ad otthont.

Váczi Márk