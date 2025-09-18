szeptember 18., csütörtök

Párbeszédek párhuzama

Vonósnégyes fesztivál három napon át a kastélyban

Ezen a hétvégén is élettel és érdeklődőkkel telik meg a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély. Szeptember 19-20-21-én tartja idén a XVI. Európai Vonósnégyes Fesztivált a Károlyi József Alapítvány. A vonósnégyesek feladata a zenei párbeszéd kialakítása. Az alapítvány is a párbeszédre törekszik.

Palocsai Jenő
Fotó: Illusztráció PJD

Szeptember 19.-20.-21-én lesz a Károlyi-kastélyban a „Quartettissimo” Európai Vonósnégyes Fesztivál.

A Károlyi-kastélyban és a Csipketeraszon gyakran csendül fel klasszikus zene. Most hétvégén három vonósnégyes és sok fiatal is fellép Csurgón
Fotó: Illusztráció PJD

– A rendezvény létrejöttének célja, hogy elősegítse a klasszikus zenekultúra terjesztését, megismertetését Magyarországon, különös tekintettel a vonósnégyes műfajára. A vonósnégyes zene lényege a párbeszéd. Az európai párbeszéd pedig a Károlyi József Alapítvány kulturális tevékenységeinek lényege a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban, legyen az társadalomtudósok, így például történészek vagy zenészek közti párbeszéd – tudtuk meg a házigazdától, Károlyi Angelica-tól.

Három vonósnégyes a színpadon

A Dimore del Quartettóval, a történelmi rezidenciák európai hálózatával működik együtt, a fiatal vonósnégyesek népszerűsítése érdekében. Szeptember 19-én, 20-án és 21-én a magyar Wanderer Quartet mellett fellép a dán Akela Quartet, amelynek koncertje szerepel a dán EU-elnökség programjában, valamint koncertet ad a lengyel-belga Karski Quartet.

– A zenetörténet terén idén különösen érdekes a vasárnap. Délután 15 órakor kezdődik egy előadás, amelyet Malina János professzor tart “Haydn Eszterházán komponált vonósnégyesei: egy műfaj születése és kibontakozása” címmel – fogalmazott Károlyi Angelica.

Fotó: Illusztráció PJD

Fiatal művészek és kiállítás

A kastély báltermében a vonósnégyes hangszereiből összeállított kiállítás tekinthető meg. Szombaton, délelőtt a kastély kápolnájában a zeneiskolák fiatal zenészei lépnek fel.

Mint megtudtuk, a 2025-es év koncertjei a Károlyi József Alapítvány, valamint Dánia Diplomáciai Képviselete együttműködésével valósulnak meg.

 

