6 órája
Új premier, új évad a Vörösmarty Színházban
Szeptember 20-án nagy sikerrel mutatta be a székesfehérvári Vörösmarty Színház új évadának nyitóelőadását, L. Frank Baum klasszikusát, az Óz,a csodák csodáját. Widder Kristóf rendező-koreográfus modern, mégis hű adaptációban vitte színpadra Dorothy és barátai kalandos történetét.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
A székesfehérvári Vörösmarty Színház nagyszínpadán szeptember 20-án debütált az Óz, a csodák csodája, amellyel a teátrum megnyitotta 2025/26-os évadát. L. Frank Baum világhírű meséjét Widder Kristóf rendező-koreográfus állította színpadra, aki Kupás Anna díszlettervezővel és Pető Kata jelmeztervezővel együttműködve modern, látványos és különleges formanyelvet alkotott. „A Kupás Anna díszlettervezővel való munka során megszületett a maximalista minimalizmus hívószó, ami az egész előadást jellemzi” – hangsúlyozta Widder Kristóf, hozzátéve, hogy a céljuk az volt, hogy a színpad hatalmas, üres terét kortárs díszlet- és jelmezvilággal töltsék meg.
Óz, a csodák csodájaFotók: Nagy Norbert - FMH
Dorothyt kettős szereposztásban Ladányi Júlia és Fehér Diána Aida játssza, a premier estéjén Ladányi Júlia lépett színpadra, természetes bájjal formálva meg a főhőst. A Madárijesztőt Ionescu Raul, a Bádogembert Kádas József, a Gyáva oroszlánt pedig Imre Krisztián alakítja. A produkció különlegessége, hogy a 2025-ös Atlantisz előadás nyertes csapatának diákjai is közreműködnek.