Új premier, új évad a Vörösmarty Színházban

A székesfehérvári Vörösmarty Színház nagyszínpadán szeptember 20-án debütált az Óz, a csodák csodája, amellyel a teátrum megnyitotta 2025/26-os évadát. L. Frank Baum világhírű meséjét Widder Kristóf rendező-koreográfus állította színpadra, aki Kupás Anna díszlettervezővel és Pető Kata jelmeztervezővel együttműködve modern, látványos és különleges formanyelvet alkotott. „A Kupás Anna díszlettervezővel való munka során megszületett a maximalista minimalizmus hívószó, ami az egész előadást jellemzi” – hangsúlyozta Widder Kristóf, hozzátéve, hogy a céljuk az volt, hogy a színpad hatalmas, üres terét kortárs díszlet- és jelmezvilággal töltsék meg.