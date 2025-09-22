szeptember 22., hétfő

Népművészet közelről

4 órája

Különleges kiállítás és programsorozat a Tanka János Közösségi Házban

Címkék#Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár#népművészeti#Petőfi Kulturális Program

A „Vásár nélkül is elkel a portéka” címet viselő kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok minden korosztálynak betekintést nyújtanak a hagyományok világába. A térségi népművészeti értékek kerülnek reflektorfénybe a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár őszi rendezvénysorozatán.

Bokányi Zsolt
Forrás: A művelődési ház

A térség gazdag népművészeti hagyományait mutatja be a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár legújabb kiállítása és rendezvénysorozata. A „Vásár nélkül is elkel a portéka” című tárlat megnyitójára 2025. szeptember 26-án, 17 órakor kerül sor az intézmény előterében. A kiállítás október 26-ig tekinthető meg, és számos kísérő programmal várja az érdeklődőket.

Tanka János
A térségi népművészeti értékek kerülnek reflektorfénybe a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár őszi rendezvénysorozatán. Forrás: A művelődési ház

A Tanka János művelődési ház programja! 

Az abai programok sorában helyet kap a „Mezőföldi hagyományok nyomában” című ismeretterjesztő előadás (szeptember 26., 18:00), amely mélyebb betekintést ad a térség kulturális gyökereibe. Az általános iskolások számára szeptember 30-án szervezik meg a „Mesék és mesterségek” című kulturális órát, ahol élőszavas mesemondás és kézműves foglalkozás vezeti be a fiatalokat a hagyományok világába. 

A középiskolások október 7-én vehetnek részt a „Mi rejlik a tárgyak mögött?” című múzeumpedagógiai foglalkozáson, amely interaktív módon mutatja be a tárgyak mögött rejlő történeteket és mesterségeket.

A rendezvénysorozat zárásaként október 25-én családi program várja az érdeklődőket: mesterségbemutatók, mesterségkóstoló játszóház és táncház gondoskodik a jó hangulatról. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, a programok pedig térítésmentesen látogathatók. A rendezvénysorozat a Petőfi Kulturális Program keretében, Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésében, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósul meg.

 

