Különleges kiállítás és programsorozat a Tanka János Közösségi Házban

A térség gazdag népművészeti hagyományait mutatja be a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár legújabb kiállítása és rendezvénysorozata. A „Vásár nélkül is elkel a portéka” című tárlat megnyitójára 2025. szeptember 26-án, 17 órakor kerül sor az intézmény előterében. A kiállítás október 26-ig tekinthető meg, és számos kísérő programmal várja az érdeklődőket.

A térségi népművészeti értékek kerülnek reflektorfénybe a Tanka János Közösségi Ház és Városi Könyvtár őszi rendezvénysorozatán. Forrás: A művelődési ház

A Tanka János művelődési ház programja!

Az abai programok sorában helyet kap a „Mezőföldi hagyományok nyomában” című ismeretterjesztő előadás (szeptember 26., 18:00), amely mélyebb betekintést ad a térség kulturális gyökereibe. Az általános iskolások számára szeptember 30-án szervezik meg a „Mesék és mesterségek” című kulturális órát, ahol élőszavas mesemondás és kézműves foglalkozás vezeti be a fiatalokat a hagyományok világába.

A középiskolások október 7-én vehetnek részt a „Mi rejlik a tárgyak mögött?” című múzeumpedagógiai foglalkozáson, amely interaktív módon mutatja be a tárgyak mögött rejlő történeteket és mesterségeket.

A rendezvénysorozat zárásaként október 25-én családi program várja az érdeklődőket: mesterségbemutatók, mesterségkóstoló játszóház és táncház gondoskodik a jó hangulatról. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, a programok pedig térítésmentesen látogathatók. A rendezvénysorozat a Petőfi Kulturális Program keretében, Magyarország Kormánya támogatásával, a kultúrstratégiai intézmények együttműködésében, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjával valósul meg.