Szikora János könyvét mutatták be a városházán (galéria)

Egy beszélgetés keretében mutatták be szeptember 1-én késő délután Szikora János könyvét. A „13 évad Székesfehérváron” című kötetről Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész beszélgetett a szerzővel, Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház korábbi vezetőjével, Szabó Attila szerkesztővel, az OSZMI igazgatóhelyettesével és Bagó Bertalan rendezővel.

Szikora János könyvbemutatója.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Szikora János egy korszakot mutat be

A kötet reprezentatív formában örökíti meg a székesfehérvári teátrum alkotó törekvéseit, művészi munkáját a 2012-től 2025-ig tartó időszakra vonatkozóan. A jelentősebb előadások leírását fiatal színháztörténészek végezték az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szakmai vezetésével emellett a kötetet számos előadásfotó és a Vakler Lajos televíziós riporter által az említett időszakban készített színészportrék teszik teljessé.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Köszönöm, hogy a színház vezetősége és számos társulati tag is eljött erre a beszélgetésre, és köszönet illet mindenkit, aki ebben a több mint egy évtizedben részt vett a színház életében, mert nélkülük ez a kötet sem lett volna ilyen vaskos. Van tehát mire építeni a következő időszakban – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.