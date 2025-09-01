1 órája
Szikora János könyvét mutatták be a városházán (galéria)
Fiatal színháztörténészek leírásaival is találkozhatunk abban a kötetben, mely a Vörösmarty Színház 13 évadának jelentősebb mozzanatait, előadásait, eseményeit mutatja be. Szikora János „13 évad Székesfehérváron” című könyvét szeptember 1-én mutatták be a városháza dísztermében.
Egy beszélgetés keretében mutatták be szeptember 1-én késő délután Szikora János könyvét. A „13 évad Székesfehérváron” című kötetről Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész beszélgetett a szerzővel, Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház korábbi vezetőjével, Szabó Attila szerkesztővel, az OSZMI igazgatóhelyettesével és Bagó Bertalan rendezővel.
Szikora János egy korszakot mutat be
A kötet reprezentatív formában örökíti meg a székesfehérvári teátrum alkotó törekvéseit, művészi munkáját a 2012-től 2025-ig tartó időszakra vonatkozóan. A jelentősebb előadások leírását fiatal színháztörténészek végezték az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szakmai vezetésével emellett a kötetet számos előadásfotó és a Vakler Lajos televíziós riporter által az említett időszakban készített színészportrék teszik teljessé.
– Köszönöm, hogy a színház vezetősége és számos társulati tag is eljött erre a beszélgetésre, és köszönet illet mindenkit, aki ebben a több mint egy évtizedben részt vett a színház életében, mert nélkülük ez a kötet sem lett volna ilyen vaskos. Van tehát mire építeni a következő időszakban – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.
Szikora János könyvbemutató a VárosházánFotók: Fehér Gábor / FMH
A bemutatott kötet fotóit készítették
- Kiss László
- Mándi Emese
- Cserta Gábor
- Simon Erika
- Molnár Artúr
- Fehér Gábor
- Wágner Csapó József
A városháza dísztermében tartott eseményen a szerző dedikálta is a bemutatott könyvet.
