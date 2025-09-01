szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

22°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy kötetben 13 év

1 órája

Szikora János könyvét mutatták be a városházán (galéria)

Címkék#Szikora János#13 évad#Vörösmarty Színház#Vakler Lajos

Fiatal színháztörténészek leírásaival is találkozhatunk abban a kötetben, mely a Vörösmarty Színház 13 évadának jelentősebb mozzanatait, előadásait, eseményeit mutatja be. Szikora János „13 évad Székesfehérváron” című könyvét szeptember 1-én mutatták be a városháza dísztermében.

Feol.hu

Egy beszélgetés keretében mutatták be szeptember 1-én késő délután Szikora János könyvét. A „13 évad Székesfehérváron” című kötetről Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész beszélgetett a szerzővel, Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház korábbi vezetőjével, Szabó Attila szerkesztővel, az OSZMI igazgatóhelyettesével és Bagó Bertalan rendezővel.

szikora jános
Szikora János könyvbemutatója.
Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Szikora János egy korszakot mutat be

A kötet reprezentatív formában örökíti meg a székesfehérvári teátrum alkotó törekvéseit, művészi munkáját a 2012-től 2025-ig tartó időszakra vonatkozóan. A jelentősebb előadások leírását fiatal színháztörténészek végezték az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szakmai vezetésével emellett a kötetet számos előadásfotó és a Vakler Lajos televíziós riporter által az említett időszakban készített színészportrék teszik teljessé.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Köszönöm, hogy a színház vezetősége és számos társulati tag is eljött erre a beszélgetésre, és köszönet illet mindenkit, aki ebben a több mint egy évtizedben részt vett a színház életében, mert nélkülük ez a kötet sem lett volna ilyen vaskos. Van tehát mire építeni a következő időszakban – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

Szikora János könyvbemutató a Városházán

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A bemutatott kötet fotóit készítették 

  • Kiss László
  • Mándi Emese
  • Cserta Gábor
  • Simon Erika
  • Molnár Artúr
  • Fehér Gábor
  • Wágner Csapó József 

A városháza dísztermében tartott eseményen a szerző dedikálta is a bemutatott könyvet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu