Beszélgetés Szabó Lászlóval, a Cecei Szabó Zenekar frontemberével

Címkék#feol podcast#Cecei Református Gyülekezet#Cecei Szabó Zenekar

Bokányi Zsolt

Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége, Szabó László, a Cecei Szabó Zenekar frontembere volt. Beszélgettünk a fél évszázados zenei múltjáról, a családi hagyomány továbbadásáról, a lakodalmak változó világáról, valamint arról is, hogyan lett belőle amatőr helytörténész és a Cecei Református Gyülekezet kántora. Egy sokoldalú ember, aki zenével, hittel és közösségi munkával formálja környezetét. 

Szabó László 
Forrás: A családtól

 

