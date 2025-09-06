Feol Podcast
43 perce
Beszélgetés Szabó Lászlóval, a Cecei Szabó Zenekar frontemberével
Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége, Szabó László, a Cecei Szabó Zenekar frontembere volt. Beszélgettünk a fél évszázados zenei múltjáról, a családi hagyomány továbbadásáról, a lakodalmak változó világáról, valamint arról is, hogyan lett belőle amatőr helytörténész és a Cecei Református Gyülekezet kántora. Egy sokoldalú ember, aki zenével, hittel és közösségi munkával formálja környezetét.
