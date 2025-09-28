szeptember 28., vasárnap

Aki zenével gyógyít

43 perce

Sóstó állatainak védelmében tartottak koncertet

Címkék#H ú r i g „ m e z t e l e n#Sóstó Természetvédelmi Alapítvány#Ambrus László

2025. szeptember 28-án, vasárnap 18 órakor h ú r i g „m e z t e l e n” címmel rendeztek jótékonysági koncertet Székesfehérváron, az Alsóvárosban. A szólóest főszereplője, Ambrus László volt, és előadásának teljes bevételét a Sóstó Természetvédelmi Alapítvány kapta.

Feol.hu
Sóstó állatainak védelmében tartottak koncertet

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ambrus László gitáros-zeneszerző tartott előadást h ú r i g „m e z t e l e n” címmel Székesfehérváron, az Alsóvárosi Közösségi Házban. A központ előkertjében a zenész saját szerzeményeit hallhatták a megjelentek, akusztikus gitáron át közvetítve. A könnyed dallamokkal nem csak az őszt köszönthette a hallgatóság, hanem egyben segíthette az állatok gyógyulását is, ugyanis a művész az est teljes bevételét a Sóstó Természetvédelmi Alapítvány javára ajánlotta fel.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Ambrus László nem először segít a Sóstó állatain, ugyanis gyakran bejár a központba gitározni, egyfajta alternatív gyógymódként alkalmazva a zenét. Hogy mennyi pénz gyűlt össze a koncert bevételéből az alapítvány számára, és hogy mire fordítják azt, még nem tudni, de hamarosan az is kiderül.

 

