Néptánc és népzene ünnepe Székesfehérváron (galéria)

A közös énekléssel, vers- és táncelőadásokkal nyitott esemény után a Táncházban folytatódott a program bemutatókkal, kvízjátékkal és táncházzal. A sereglés fesztivált a Csoóri Sándor Program eredményeinek bemutatására és a népművészet élő, közösségformáló erejének hangsúlyozására szervezték. Székesfehérvár nevében Lehrner Zsolt alpolgármester kiemelte a város és a megye gazdag népi hagyományait, valamint a program által támogatott szervezetek kiemelkedő munkáját.

Sereglés 2025. Székesfehérváron. Fotó: NAGY NORBERT

Sereglés 2025.

A nyitó eseményen elhangzott Csoóri Sándor Faparázs a hóra kivilágít című verse, majd a résztvevők közösen énekelték az „Akkor szép az erdő, mikor zöld…” kezdetű népdalt, és mezőföldi lassú és gyors csárdást táncoltak. Az est a Táncházban népzenei gálaműsorral, játékos vetélkedőkkel, komatálakkal és a Puszták Népe Front zenekar koncertjével folytatódott, éjfélig tartó táncházi mulatsággal zárult.