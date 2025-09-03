Régi fotókon láthatjuk a fehérváriak közkedvelt terét

A Vörösmarty Mihály Könyvtár (VMK) az év elején tett közzé felhívást, miszerint várják azokat a régi olvasói fényképeket, melyeken a Széna tér látható. A felhívás mellett a könyvtár munkatársai hosszasan böngészték a különböző közösségi felületeket is régi fényképek után kutatva, valamint a Topotéka Székesfehérvár oldalról is gyűjtöttek múltidéző képeket. A gyűjtőmunka pedig meghozta gyümölcsét, és napokban kiállítás nyílt a Széna tér régmúlt arcát bemutató felvételekből a VMK Széna téri tagkönyvtárában.