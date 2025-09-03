szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

27 perce

Régi fotókon láthatjuk a fehérváriak közkedvelt terét

Címkék#Széna tér#fotókiállíltás#archív felvétel#múltidézés#VMK#Vörösmarty Mihály Könyvtár

Különböző korokból származó fényképeken elevenedik meg a székesfehérvári Széna tér. A felvételekből most kiállítás is nyílt a Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri tagkönyvtárában, így bárki részese lehet ennek a kis időutazásnak.

Munkatársunktól
Régi fotókon láthatjuk a fehérváriak közkedvelt terét

Fotó: Gombor Lili / FMH

A Vörösmarty Mihály Könyvtár (VMK) az év elején tett közzé felhívást, miszerint várják azokat a régi olvasói fényképeket, melyeken a Széna tér látható. A felhívás mellett a könyvtár munkatársai hosszasan böngészték a különböző közösségi felületeket is régi fényképek után kutatva, valamint a Topotéka Székesfehérvár oldalról is gyűjtöttek múltidéző képeket. A gyűjtőmunka pedig meghozta gyümölcsét, és napokban kiállítás nyílt a Széna tér régmúlt arcát bemutató felvételekből a VMK Széna téri tagkönyvtárában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu