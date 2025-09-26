Programajánló

Szeptember 26. péntek

Lepsény

Ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartanak a nemzetőrök emléke előtt tisztelegve Lepsényben 16.30-kor a Nemzetőr emlékműnél. A programon közreműködik a Fekete István Általános Iskola.

Mór

Szeptember utolsó hétvégéjén immár 91. alkalommal rendezik meg a Móri Bornapokat. A szervezők ezúttal is rengeteg programmal várják a látogatókat. A Móri Borvidék borainak felvonultatása mellett könnyűzenei koncertekkel, táncbemutatókkal, kirakodóvásárral, gyermekprogramokkal és egyéb kísérőprogramokkal készülnek. A szervezőknek köszönhetően idén ingyenes buszjáratokat is igénybe vehetnek a látogatók Székesfehérvár és Mór között.

Mezőszentgyörgy

Ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartanak a mezőszentgyörgyi nemzetőrök emléknapján, pénteken 17 órától az Eötvös Parkban. Ezt követően 17 óra 30 perckor a művelődési házban várják a látogatókat, ahol zenés-irodalmi előadás lesz.

Székesfehérvár

Palotai Csaba Franciaországban élő gitárművész és Hock Ernő basszusgitáros koncertjére várják az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken 19.00 órától a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Látogatóközpontjában.

Szeptember 27., Szombat

Pákozd

Idén is a pákozd–pátka–sukorói győztes csatának állít emléket a Katonai Emlékpark Pákozd komplexumában megrendezésre kerülő Honvédfesztivál. Szombaton tartják a mindig sok látogatót vonzó Csatatéri Sokadalmat, ahol újdonságként megrendezik a Huszár Virtus című ügyességi lovasversenyt, emellett lesznek bemutató játékok, lovagoltatás is. Vasárnap a sukorói református templomban a hagyományos megemlékezésre és ökumenikus imára, míg hétfőn, a győztes csata emléknapján koszorúzásra és ugyancsak ünnepi megemlékezésre várják az érdeklődőket. A részletes programot a KEMPP weboldalán olvashatják.

Káloz

Szüreti felvonulás veszi kezdetét 10 órától Kálozon, a Sportcentrumnál. A vonulók és a táncosok a település több utcájában megfordulnak és zenés-táncos műsort tartanak a helyieknek.

Székesfehérvár

A magyar népmese napjához kapcsolódóan „Egyszer volt, hol nem volt” címmel ingyenes programokkal várja az érdeklődőket a Felsővárosi Közösségi Ház. A közösségi ház programjai 10.00 órától kezdődnek, kreatív foglalkozások (hűtőmágnes készítés kerámiaporból, párta/csatdísz készítés, filc könyvjelzőkészítés) várják az érdeklődőket, 10.30 órától pedig a 3FALU BANDA ad élő népzenei koncertet: a táncos, zenés élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt kiváló szórakozást nyújt.

Székesfehérvár

Több száz díszmadarat láthatnak az érdeklődők szeptember 27–28-án, szombaton és vasárnap a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. Ez lesz a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének 30., jubileumi seregszemléje. A program mindkét napon 10.00 és 18.00 óra között látogatható. Érkeznek gyémántgalambok, papagájok, pintyek, kanárik és egzóták is. A kétnapos kiállításon 26 tenyésztő mutatja be éves munkájának eredményeit.

Soponya

Civil napra várják az érdeklődőket Soponyán, a közösségi házban, ahol a 13 órási megnyitót követően kezdődik is a közös torna Dórival, de érkezik a Mesevár Óvoda, a Zichy János Általános Iskola, Dudar Feri, a Dreams és még sokan mások.

Jenő

Jenő a történelem viharában címmel nyílik második világháborús, valamint helytörténeti kiállítás 14 óra 30 perckor. A program Budai Ferenc polgármester megnyitójával veszi kezdetét, majd ezt követi egy kötetlen beszélgetés Bálint József faszobrásszal, Körmendi Gitta költővel és Szíj Kamilla grafikusművésszel. 16 órától díjátadó, majd máglyagyújtás.

Kőszárhegy

16 órakor táncházzal kezdődik az Őszi Mulatság Kőszárhegyen, a művelődési házban, ahol a kisebbek és a nagyobbak is kipróbálhatják magukat. Majd ezt követi a lovaglás, lovas kocsikázás, borkóstoló, késő délutántól pedig a közös szalonnasütés.

Szeptember 28., vasárnap

Székesfehérvár

Éremgyűjtő találkozót rendeznek vasárnap 8.00 órától a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia Szervezete immár tizenkettedik alkalommal szervezi meg az őszi találkozót. Ezúttal mintegy 100 asztalon cserélhetnek gazdát az érmék, a papírpénzek, a különféle kitüntetések és egyéb érdekes és értékes tárgyak.

Martonvásár

Kezdődik a Tök Jó Hét a BBK rendezvényudvarban színes és változatos programokkal: 9.00: Szüreti Sokadalom, réteskóstolás, 9.00–12.00: Tök Jó Játszópark, 10.00: Ringató foglalkozás Zámolyi Eszterrel. 10.45: Napraforgó Mozgásterápia központ bemutató órái, 9.00–13.00: Szűrő­vizsgálatok, tanácsadás, 14.00: Zöldség-, gyümölcskínáló, 16.00: Suplicz Mihály mesemondó előadása a magyar népmese napja alkalmából, 17.30: Kaczander Nóra, a Fülesbagoly Tehetségkutató döntőse, Kiegészítő programok a nap folyamán: arcfestés, csillámtetoválás.

Székesfehérvár

Őszköszöntő programot tartanak az Öreghegyen, ahol jókedvből nem lesz hiány. A Püspökkertvárosi Óvoda előtti téren koncertekkel, kézműves-foglalkozásokkal, táncbemutatókkal várják a családokat 14.00 órától. A programot a Palinta Duo gyermekzenekar koncertje nyitja meg, majd 16.00 órától Váradi Eszter Sára és Keller János zenés műsora következik, 16.45-től a Felicita KTSE növendékeinek táncos bemutatója látható, 17.15-től pedig Jimmy és Nika koncertje zárja a zenében gazdag délutánt. A színpadi programok mellett arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás, légvár, kézműves-foglalkozások és kézművesvásár is várja a résztvevőket. (DB, KZ, FMH)