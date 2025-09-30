1 órája
Könyvek közül egyenesen a könyvek világába
Fejér megye sok íróval és költővel járul hozzá a kortárs magyar kultúrához. Prax Levente a megye szülötte, jelenleg is Székesfehérváron él és alkot. Az általa írt könyvek sorát három kiadó is gondozza, és az írásokban mindig megjelenik a groteszk. Hogy miért éppen az, azt maga az író mondja el.
A tanulmányai során, alapján döntött úgy, hogy író lesz, vagy mindig is az szeretett volna lenni? Mikor jelentek meg az első írások, könyvek?
− Móron születtem, és egy rövid ideig dolgoztam is ott, de aztán másfelé vitt az élet. Nagyon korán, már az általános iskolában kezdtem el írni és természetesen ezt a ciszterci Szent István gimnáziumban is folytattam, ahová nyolc éven át jártam, ám azok az írások nem igazán számítanak. Az első valódi írásom 2007-ben jelent meg, akkoriban Pécsre jártam egyetemre, magyar, illetve filmelmélet és filmtörténet szakra. Akkor ott, egy egyetemi újságban kiírtak egy verspályázatot, amin én lettem a második helyezett. Aztán ugyanúgy írtam tovább, ahogy addig is, de egészen addig nem publikáltam semmit, amíg be nem léptem a Vörösmarty Társaságba , 2014-ben. Azóta többé-kevésbé rendszeresen megjelennek írásaim a Vár folyóiratban és más periodikákban is. Bár vers volt az első publikált alkotásom, kilencven százalékban prózaíró vagyok, vagyis a vers szinte teljesen háttérbe szorult.
Mit csinál, mivel foglalkozik Prax Levente, azon kívül, hogy író?
− Megszereztem irodalomelméletből a doktori fokozatot, és most a Pannon Egyetem könyvtárában vagyok kutató könyvtáros. Az intézményben van egy muzeális gyűjtemény, ez azt jelenti, hogy olyan könyveket tartunk ott, amik az egyetem megalapítása előtt jelentek meg, vagyis 1949 előtt. Ezen könyvek kultúr- és művelődéstörténeti jelentőségét igyekszem feltárni, illetve az egyedi, különleges, akár például Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Devecseri Gábor vagy Vas István által dedikált köteteket. Utóbbiak a maguk egyediségében is sokat érnek.
Könyvtől könyvig, vagyis, ha hazamegy a könyvtárból, akkor könyveket ír. A korábban említett írásokon túl négy könyve jelent meg. Milyen volt az első könyv fogadtatása?
− Az első könyvem a Vörösmarty Társaságnál jelent meg 2017-ben. Az volt a Tisztuló égbolt című novellás kötet, benne egy kisregénnyel és hat novellával. Abszurd, groteszk jellegű elbeszéléseket írok és olyan szerzőket tekintek az elődömnek, mint például Örkény István, Borisz Vian, vagy az orosz abszurd irodalom olyan képviselőit, mint Danyiil Harmsz vagy a kortársak közül Vlagyimir Szorokin. Az első kötetem háromszáz példányban jelent meg, és a fogadtatása nagyon jó volt.
Miért éppen a groteszket választotta, ami egy különleges világ? A korábban felsorolt szerzők inspirálták, vagy mindig ebben gondolkodott?
− Én mindig is ebben gondolkodtam, már a legelső kísérleteimtől kezdve, mert úgy érzem, hogy ez a kifejezésmód áll a legközelebb a lelki alkatomhoz. Ennek megfelelően így kezdtem hozzá a második könyv megírásához is. Az Imitátor 2020-ban jelent meg a Napkút Kiadó gondozásában, és szintén elbeszéléseket tartalmaz: felerészben új írásokat, a többi pedig még a Tisztuló égboltból maradt ki.
Aztán jött egy váltás, mert a harmadikként és a negyedikként kiadott könyv már nem novelláskötet hanem egy regény. Miért változtatott a műfajon?
− Az Erőtér 2024-ben jelent meg. És bár igaz, hogy ez egy sci-fi regény, de itt is megmaradtak a groteszk, parodisztikus jellemzők, tehát igazából egy műfaj, egy sci-fi paródia, de mivel van benne egy nyomozati szál, egyúttal a kemény, noir krimiket is kifigurázza, amennyiben a detektív elég inkompetensen nyomoz. Ezt fél évre rá egy másik regény, a Minden odavan című követte, és ebben az érdekes, hogy ez a művem jelenhetett volna meg elsőként, ugyanis már 2010-12 között megírtam. Sokáig gondolkoztam azonban, hogy mi legyen ezzel a szöveggel, mert úgy éreztem, hogy egy kicsit talán túl messzire megy, de végül is úgy döntöttem, miért is ne? A Minden odavan Franciaországban játszódik, és egy elismert, kanonizált, úgymond befutott írót tettem meg főszereplőnek, aki már elég idős: a figura létrehozása során valódi szerzők inspiráltak. Ez az (anti)hős a csillogó felszín mögött valójában minden tekintetben borzalmas ember, és a könyv azt mutatja be, ahogy az őt körülvevő világ különböző botrányok révén széthullik. A kötet az NKA támogatásával jelenhetett meg, ezért is futott szinte párhuzamosan a harmadik és a negyedik könyv publikálása.
Van e még valami abban a titkos fiókban?
− Vannak még abban a fiókban további meg nem jelentetett elbeszéléseim, de regény nincs. Ők is azért vannak ott, mert talán túlságosan radikálisnak tartom őket. Egy olyan szintre viszik a groteszket, amit már én is túlzásnak tartok, de nem zárom ki a lehetőségét annak, hogy ezeket is megjelentessem egyszer.
− Ugyanakkor folyamatosan dolgozom, éppen a napokban fejeztem be egy kisregény első vázlatát. Ez egy irodalmi nyomozást mutat be, melyben egy olyan szerzőről van szó, aki rögtön a történet elején meghal, és a folytatásban az általa hátrahagyott kéziratokat próbálják meg összegyűjteni, hogy egy posztumusz kötettel tisztelegjenek az emléke előtt. Természetesen a kutatás során sok különleges dolog derül ki az íróról.
Mennyire visszavonult, mennyire bujkáló író Prax Levente? Megjelenik például író-olvasó találkozókon, eseményeken vagy inkább csak hazasiet a könyvtárból, írói birodalmába, ahol és beleveti magát az ernyős lámpa fényénél egy újabb mű írásába?
− Ernyős lámpa és alkotó birodalmam nincs, csak egy íróasztal, amelynél születnek a könyvek, és amelynek fiókjában sok minden lapul még, kiadásra várva. Természetesen lehet velem találkozni, ha van erre igény, egyáltalán nem vagyok elvonuló szerző. Az általam írt kötetek is könnyedén beszerezhetők, akár a Vörösmarty Társaságnál, akár különféle online üzletekben, mint a Bookline, vagy a Libri.