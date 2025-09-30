Könyvek közül egyenesen a könyvek világába

A tanulmányai során, alapján döntött úgy, hogy író lesz, vagy mindig is az szeretett volna lenni? Mikor jelentek meg az első írások, könyvek?

Fotó: NAGY NORBERT

− Móron születtem, és egy rövid ideig dolgoztam is ott, de aztán másfelé vitt az élet. Nagyon korán, már az általános iskolában kezdtem el írni és természetesen ezt a ciszterci Szent István gimnáziumban is folytattam, ahová nyolc éven át jártam, ám azok az írások nem igazán számítanak. Az első valódi írásom 2007-ben jelent meg, akkoriban Pécsre jártam egyetemre, magyar, illetve filmelmélet és filmtörténet szakra. Akkor ott, egy egyetemi újságban kiírtak egy verspályázatot, amin én lettem a második helyezett. Aztán ugyanúgy írtam tovább, ahogy addig is, de egészen addig nem publikáltam semmit, amíg be nem léptem a Vörösmarty Társaságba , 2014-ben. Azóta többé-kevésbé rendszeresen megjelennek írásaim a Vár folyóiratban és más periodikákban is. Bár vers volt az első publikált alkotásom, kilencven százalékban prózaíró vagyok, vagyis a vers szinte teljesen háttérbe szorult.

Mit csinál, mivel foglalkozik Prax Levente, azon kívül, hogy író?

− Megszereztem irodalomelméletből a doktori fokozatot, és most a Pannon Egyetem könyvtárában vagyok kutató könyvtáros. Az intézményben van egy muzeális gyűjtemény, ez azt jelenti, hogy olyan könyveket tartunk ott, amik az egyetem megalapítása előtt jelentek meg, vagyis 1949 előtt. Ezen könyvek kultúr- és művelődéstörténeti jelentőségét igyekszem feltárni, illetve az egyedi, különleges, akár például Weöres Sándor, Szabó Lőrinc, Devecseri Gábor vagy Vas István által dedikált köteteket. Utóbbiak a maguk egyediségében is sokat érnek.

Könyvtől könyvig, vagyis, ha hazamegy a könyvtárból, akkor könyveket ír. A korábban említett írásokon túl négy könyve jelent meg. Milyen volt az első könyv fogadtatása?

− Az első könyvem a Vörösmarty Társaságnál jelent meg 2017-ben. Az volt a Tisztuló égbolt című novellás kötet, benne egy kisregénnyel és hat novellával. Abszurd, groteszk jellegű elbeszéléseket írok és olyan szerzőket tekintek az elődömnek, mint például Örkény István, Borisz Vian, vagy az orosz abszurd irodalom olyan képviselőit, mint Danyiil Harmsz vagy a kortársak közül Vlagyimir Szorokin. Az első kötetem háromszáz példányban jelent meg, és a fogadtatása nagyon jó volt.