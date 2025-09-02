szeptember 2., kedd

Pogánykő

5 órája

Rejtélyes holttestet találtak a földben, aranykincsekkel temették el a férfit

Címkék#régészet#Vereb#pogánykő#honfoglalás

Képzeld el, hogy 1853 tavaszán Vereb és Lovasberény között dolgozol az úton. Egy ásó koppan a földben – és egy pillanat alatt feltárul a múlt. Egy honfoglaló harcos sírját találod, tele aranyozott veretekkel, fegyverekkel és titkokkal. Ez a sírhely azóta Pogánykő néven vált ismertté, és ma is őrzi a magyarság egyik legizgalmasabb emlékét.

Sabjanics-Somlai Petra

A munkások 1853-ban egy olyan sírra bukkantak, amelyhez foghatót addig kevesen láttak. A Pogánykő alatt egy harcos feküdt, mellette felszerszámozott ló, zabla, kengyel és aranyozott ezüstveretek. A derékszíján 19 dísz, a nyakán ékszerek, a kezén gyűrű és ott volt 12 átlyukasztott ezüstpénz is, melyek elárulták, hogy a férfi a honfoglalás első nemzedékének katonája lehetett.

Pogánykő – honfoglaló harcos sírja Vereb határában
Pogánykőn őrzik  honfoglaló harcos emlékét
Forrás: Fejer.hu

Pogánykő: a honfoglaló harcos titokzatos sírja Verebnél

A legmegdöbbentőbb lelet azonban nem az ékszer volt, hanem a koponya. A harcos fején gyógyult seb látszott: trepanáció nyoma, amelyet ezüstlemezzel fedtek le. Ez arra utal, hogy ezer évvel ezelőtt a magyarok képesek voltak komoly sebészi beavatkozást végezni – és a harcos túl is élte azt. Egyetlen kő, a Pogánykő, így lett tanúja a magyar őstörténet orvosi és katonai fejlettségének.

A millecentenárium alkalmával a Pogánykövet felújították, majd 2010-ben különleges Emlékkapuval bővítették. A kapu rovásfelirata így szól:

E tér-idő kapu megmutatja, honnan jöttél, hogy tudd hová tartasz.

Ez a mondat tökéletesen összefoglalja, miért fontos a Pogánykő: nemcsak a múltat idézi meg, hanem iránytű a jelenben élőknek is.

Tudtad?

A Pogánykő volt az ország második olyan sírhelye, amelyet feltártak, megjelöltek, és leleteit múzeumba juttatták. Ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik a harcos kincseit.

Vereb: ahol a történelem él

A Pogánykő Vereb szimbóluma lett. A falu évente megrendezett Vereb Vitéz Napja a honfoglaló elődök tiszteletét hirdeti. 2016-ban a Pogánykő a Fejér Megyei Értéktár részévé vált, így nemcsak régészeti, hanem kulturális örökség is.

Vereb település látképe, ahol a Pogánykő honfoglaláskori sírhelye is megtalálható.
Vereb település látképe, ahol a Pogánykő honfoglaláskori sírhelye található
Forrás:  S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap 

A Pogánykő egy kőbe zárt történet: egy honfoglaló harcos élete, aki küzdött, sebet kapott, meggyógyult és végül Vereb földjében talált örök nyughelyet. A sírhely és az emlékkapu ma is arra hív, hogy álljunk meg egy pillanatra, és hallgassuk meg, mit mesél nekünk!

Ne hagyd ki Fejér megye látnivalóit!

  • TOP10 Velencei-tavi látványosság és bakancslistás kirándulóhely 1 helyen
  • TOP 10+1 érdekesség Fejér vármegye látnivalóiról, amit még a helyiek sem tudnak

 

 

