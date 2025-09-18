szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

19°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

47 perce

Óz, a csodák csodája: nagy dobásra készül a Vörösmarty Színház (képgalériával)

Címkék#Ladányi Júlia#Widder Kristóf#Művészkijáró#Óz a csodák csodája#Vörösmarty Színház#főpróba

Az Óz, a csodák csodája sajtónyilvános próbáját csütörtök délelőtt tartották a Vörösmarty Színház nagyszínpadán. A musicalt Widder Kristóf rendező-koreográfus állítja színpadra, Dorothy szerepében Ladányi Júliát és Fehér Diána Aidát láthatják a nézők váltott szereposztásban.

Feol.hu
Óz, a csodák csodája: nagy dobásra készül a Vörösmarty Színház (képgalériával)

Fotó: NAGY NORBERT

Hatalmas vihar tör ki Kansasben. A tornádó felkapja Dorothyt, a kutyáját, Totót, sőt még a házukat is, és egy ismeretlen földre repíti őket. Ráadásul egyenesen a Gonosz Keleti Boszorkány fejére, aki azonnal feldobja piros cipellőit. Dorothy semmi másra nem vágyik, csak hogy hazataláljon, de ehhez el kell jutnia Smaragdvárosba, a nagyhírű Ózhoz. 

óz
Látványos díszletek között elevenedik meg Óz története
Fotó: Nagy Norbert

Óz, a csodák csodája

Szerencsére az úton társakra talál, és a Madárijesztő, a Bádogember meg az Oroszlán végig elkísérik. – Az Óz, a csodák csodája című előadás varázslatos történetét ismerheti meg a közönség a Vörösmarty Színház előadásában szeptember 20-án. A darab sajtónyilvános főpróbáját csütörtökön tartották a Vörösmarty Színház nagyszínpadán. A színház új műsorában, a Művészkijáró legutóbbi eseményén a készülő előadás kapcsán Ladányi Júlia mesélte el,  hogyan is viszonyul Dorothy szerepéhez. A beszélgetés visszanézhető a Vörösmarty Színház közösségi oldalán.

A Vörösmarty Színház színpadán életre kel Óz varázslatos világa

Fotók: Nagy Norbert

 

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu