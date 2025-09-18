Óz, a csodák csodája: nagy dobásra készül a Vörösmarty Színház (képgalériával)

Hatalmas vihar tör ki Kansasben. A tornádó felkapja Dorothyt, a kutyáját, Totót, sőt még a házukat is, és egy ismeretlen földre repíti őket. Ráadásul egyenesen a Gonosz Keleti Boszorkány fejére, aki azonnal feldobja piros cipellőit. Dorothy semmi másra nem vágyik, csak hogy hazataláljon, de ehhez el kell jutnia Smaragdvárosba, a nagyhírű Ózhoz.

Látványos díszletek között elevenedik meg Óz története

Fotó: Nagy Norbert

Óz, a csodák csodája

Szerencsére az úton társakra talál, és a Madárijesztő, a Bádogember meg az Oroszlán végig elkísérik. – Az Óz, a csodák csodája című előadás varázslatos történetét ismerheti meg a közönség a Vörösmarty Színház előadásában szeptember 20-án. A darab sajtónyilvános főpróbáját csütörtökön tartották a Vörösmarty Színház nagyszínpadán. A színház új műsorában, a Művészkijáró legutóbbi eseményén a készülő előadás kapcsán Ladányi Júlia mesélte el, hogyan is viszonyul Dorothy szerepéhez. A beszélgetés visszanézhető a Vörösmarty Színház közösségi oldalán.