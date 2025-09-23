Kreatív munkák ölelik át a kedves kisvárost, színes dekorációkkal és összefogással

Bár a napsütés még a legmelegebb nyári napokat idézi, a természet rendjét követve megérkezett az ősz a városba. A helyiek már több ponton találkozhatnak az évszakhoz illő díszítésekkel, amelyek igazi, barátságos hangulatot kölcsönöznek a település utcáinak és közterületeinek.

Az ősz érkeztével izgalmas dekorációk díszítik a várost! Forrás: Az önkormányzat

A dekorációk a közösség összefogásának köszönhetők: több lelkes lakos, hivatalban dolgozó és segítő szándékú támogató járult hozzá ahhoz, hogy a város ismét ünnepi arcát mutathassa. Külön köszönet illeti Jóna Józsefet, aki az elmaradhatatlan tökökkel gazdagította a látványt, valamint a hivatal munkatársait és Lőrincz Évát, akik különféle kiegészítőkkel, ruhadarabokkal tették teljessé az őszi kompozíciókat.

Forrás: Az önkormányzat

Itt van az ősz, itt van újra!

A kisváros minden évben nagy figyelmet fordít arra, hogy a helyiek és az ide érkezők egyaránt átélhessék az évszakok változásának szépségét. Az apró gesztusok, színes díszítések és közösen vállalt munka mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a település megőrizze barátságos, otthonos jellegét. Az önkormányzat és a közösség tagjai egyaránt szép őszt kívánnak minden lakónak és látogatónak az új évszak nyugalmával és színeivel együtt.