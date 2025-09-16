1 órája
Október elején újabb avatás lesz az Olimpiai Parkban
Egy héttel ezelőtt avatta fel az Aranycsapat Alapítvány Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok tornásznő szobrát a fehérvári Olimpiai Parkban. Az esemény zajos tetszést aratott a sportrajongók körében, sokan személyesen is köszöntötték a franciaországi otthonából Székesfehérvárra látogató olimpikont, remények szerint sokak új példaképét. Rövidesen tovább bővül a szoborpark.
Miután egy szép és megható ünnepség külsőségei mellett szeptember 9-én – a tornásznő jelenlétében – lekerült a lepel Szabó Katalin szobráról a székesfehérvári Olimpiai Parkban és Spányi Antal megyés püspök megszentelte az alkotást és áldást mondott jelenlévőkre, Cser-Palkovics András polgármester fogadta a négyszeres olimpiai aranyérmes olimpikont valamint Kű Lajost, az Aranycsapat Alapítvány elnökét a Városházán. A városvezető Horváth Miklós Csaba alpolgármesterrel közösen járta be az épület legszebb részeit, beszélt a vármegyeszékhely évezredes múltjáról, felidézte Székesfehérvár történelmének fordulópontjait, jelentőségét, valamint megmutatta a vendégeknek a Szent Korona hiteles másolatát is. Egy felemelő nap méltó befejezésének bizonyult az alkalom, amelyért Szabó Katalin mélyen meghatva, hálás szívvel mondott köszönetet.
Rövidesen újabb alkotással bővül az Olimpiai Park, hiszen már elkészült a Köztársasági Érdemrenddel kitüntetett, Podmaniczky, Pro urbe és Pro cultura díjas Túri Török Tibor szobrászművész Francia Zsuzsannát ábrázoló alkotása. Rövidesen elhelyezik. Mivel az Aranycsapat Alapítvány törekvése az, hogy a szoborparkba olyan olimpikonok szobrai kerüljenek, akik magyarként, de más országok színeiben győzedelmeskedtek valamelyik ötkarikás játékon, a következő ünnepség is e cél jegyében szerveződik. Francia Zsuzsanna – Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus hasonló területen dolgozó leánya – a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni olimpián a győztes amerikai nyolcas hajó tagjaként ért fel sportpályafutása csúcsára, de addig már ötször volt evezésben világbajnok. Úgy tűnik, sikerült az ünnepséget úgy időzíteni, amikor a kaliforniai San Diego-ban élő Zsuzsanna éppen Európában vesz részt egy tudományos kongresszuson, így várhatóan Münchenből érkezik majd Székesfehérvárra.
A szervezők vele együtt minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak október 3-án a székesfehérvári Bregyó köz melletti, egyre csak szépülő Olimpiai Parkba, a szoboravatás remélhető módon, hagyományosan méltó külsőségek mellett 10 óra 30 perckor kezdődik majd.
