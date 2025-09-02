Néptáncfesztivál, ahol találkozik a Kárpát-medence (videóval)

Augusztus 30-án tartotta a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport az V. Kárpát-medencei Néptánctalálkozót. A megszokotthoz képest kevesebb meghívott érkezett a néptáncfesztivál napján a vár alá, így ez alkalommal nem minden elcsatolt terület képviseltette magát. Az időjárás sem volt túl kegyes sem a szervezőkhöz, sem a résztvevőkhöz, ám a néptáncosok nem kényesek, tűző napon éppúgy képesek sok alsószoknyában karikázót járni a lányok, mint teli csizmával legényest a fiúk. Így volt ez augusztus utolsó hétvégéjén is.

Maga a fesztivál augusztus 30-án zajlott, ám voltak csoportok, akik már pénteken Csókakőre „költöztek” és csak vasárnap hagyták el a települést, Fejér megyét, majd a határt.

A néptáncfesztivál tánccsoportjai

Napraforgó-Perbete

Csüllő-Ungvár

Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesület-Bajmok

Rrozmaring-Mór

Aranykalász-Marosszentanna

Barkócaberkenye Néptánccsoport-Csókakő

Szakmaiság és szabadság

A vár alatti településre érkező csapatok hamar szót értettek egymással és néhány közös program, szabadfoglalkozás, kézműveskedés, népi játszóház után megkezdődött a szakmai munka.

Tájegységek, táncok, viseletek

A fellépők nem csak táncokat mutattak be, hanem különleges tájakat Fejér megyébe idéző viseleteiket is. A táncok, illetve a viseletek között volt Szatmári, Rábaközi szóló, Vág-Garam közi, Bunyevác táncok, Magyarpalatkai szóló, Mezőföldi, Jobbágytelki, Sårpilisi, Bacsi, bis bald rezgős, portugál és döngölős is. Voltak fellépők akik Magyarbődi karikázót, Nyárád mentit, Nagydobronyit, vagy éppen Kraszna mentit jártak.

A házigazda Barkócaberkenyének ezen a napon a Hajtás és az ifi csoportja mutatkozott be, illetve a közülük verbuválódott lányok Rábaközi karikázót mutattak be. Ha szól a népzene és dobbannak a cipők és koppannak a csizmák, akkor az ének sem várat magára sokat. A sok nóta között egy Felső-Tisza-vidéki népdalcsokor is helyet kapott. A zenei rész másik felvonása a Csurgó zenekar fellépése volt.

Táncfesztivál és tábor

Az Kárpát-medencei Néptánctalálkozó minden évben olyan, mint egy hatalmas, több száz fős tánctábor, melynek résztvevői együtt esznek, beszélgetnek, játszanak, amikor nem viseletben szerepelnek a színpadon. A közös reggeli és ebéd után jöttek a fellépések, majd eljött a kemencében sült kenyérlángos ideje. A Kemence Ördögei és Angyalai csapat háromszáz fok fölött készítette helyben az uzsonnát, amihez a kicsiknek jégkása és limonádé dukált. A nagyobbak csókakői borokat is kóstolhattak.