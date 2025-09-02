szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

23°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakma és szabadság

1 órája

Néptáncfesztivál, ahol találkozik a Kárpát-medence (videóval)

Címkék#Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport#V Kárpát-medencei Néptánctalálkozó#fesztivál

A nyár utolsó hétvégéje sok izgalmat tartogatott a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport számára. Az egyesület által szervezett néptáncfesztivál sok vendéget, munkát, felelősséget de ennél is több örömet jelent, ezért a viharos időjárás, és néhány meghívott csoport távolmaradása sem vette el a kedvüket.

Palocsai Jenő

Augusztus 30-án tartotta a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport az V. Kárpát-medencei Néptánctalálkozót. A megszokotthoz képest kevesebb meghívott érkezett a néptáncfesztivál napján a vár alá, így ez alkalommal nem minden elcsatolt terület képviseltette magát. Az időjárás sem volt túl kegyes sem a szervezőkhöz, sem a résztvevőkhöz, ám a néptáncosok nem kényesek, tűző napon éppúgy képesek sok alsószoknyában karikázót járni a lányok, mint teli csizmával legényest a fiúk. Így volt ez augusztus utolsó hétvégéjén is.

Néptáncfesztivál a megyében. Augusztus 30-án tartotta a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport az V. Kárpát-medencei Néptánctalálkozót
Néptáncfesztivál a megyében. Augusztus 30-án tartotta a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport az V. Kárpát-medencei Néptánctalálkozót
Forrás:  Facebook

Maga a fesztivál augusztus 30-án zajlott, ám voltak csoportok, akik már pénteken Csókakőre „költöztek” és csak vasárnap hagyták el a települést, Fejér megyét, majd a határt.

A néptáncfesztivál tánccsoportjai

  • Napraforgó-Perbete
  • Csüllő-Ungvár
  • Jedinstvo-Egység Művelődési Egyesület-Bajmok
  • Rrozmaring-Mór
  • Aranykalász-Marosszentanna
  • Barkócaberkenye Néptánccsoport-Csókakő

Szakmaiság és szabadság

A vár alatti településre érkező csapatok hamar szót értettek egymással és néhány közös program, szabadfoglalkozás, kézműveskedés, népi játszóház után megkezdődött a szakmai munka.

Tájegységek, táncok, viseletek

A fellépők nem csak táncokat mutattak be, hanem különleges tájakat Fejér megyébe idéző viseleteiket is. A táncok, illetve a viseletek között volt Szatmári, Rábaközi szóló, Vág-Garam közi, Bunyevác táncok, Magyarpalatkai szóló, Mezőföldi, Jobbágytelki, Sårpilisi, Bacsi, bis bald rezgős, portugál és döngölős is. Voltak fellépők akik Magyarbődi karikázót, Nyárád mentit, Nagydobronyit, vagy éppen Kraszna mentit jártak.

A házigazda Barkócaberkenyének ezen a napon a Hajtás és az ifi csoportja mutatkozott be, illetve a közülük verbuválódott lányok Rábaközi karikázót mutattak be. Ha szól a népzene és dobbannak a cipők és koppannak a csizmák, akkor az ének sem várat magára sokat. A sok nóta között egy Felső-Tisza-vidéki népdalcsokor is helyet kapott. A zenei rész másik felvonása a Csurgó zenekar fellépése volt.

Táncfesztivál és tábor

Az Kárpát-medencei Néptánctalálkozó minden évben olyan, mint egy hatalmas, több száz fős tánctábor, melynek résztvevői együtt esznek, beszélgetnek, játszanak, amikor nem viseletben szerepelnek a színpadon. A közös reggeli és ebéd után jöttek a fellépések, majd eljött a kemencében sült kenyérlángos ideje. A Kemence Ördögei és Angyalai csapat háromszáz fok fölött készítette helyben az uzsonnát, amihez a kicsiknek jégkása és limonádé dukált. A nagyobbak csókakői borokat is kóstolhattak.

A rövid pihenőt követően a legtöbb vendég csoport haza indult, ám akik vasárnapig maradtak, azok a házigazdákkal közösen táncházat alakítottak, melyet a Barkócaberkenye néptánccsoport szakmai irányítója, Letenyei Gábor tartott.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu