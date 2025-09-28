31 perce
Múzeumi programok Székesfehérváron
Indítsa a hetet a múzeumban! – A múzeum nem játék, de a játék… – Bogozzuk ki együtt! – Hit, remény és rajzfilm – Múzeumpedagógiai börze – Biblia – Jazz est a múzeumban – Múzeumok Őszi Fesztiválja – Állatok a Moskovszky-gyűjteményben… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
Nagy Veronika muzeológus, a Hetedhét Játékmúzeum vezetője
Forrás: Archív (Simon Erika)
Indítsa a hetet a múzeumban!
Indítsa a hetet szeptember 29-én, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.
A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).
A múzeum nem játék, de a játék…
A múzeum nem játék, de a játék… múzeum! A Moskovszky-gyűjtemény mint múzeumi gyűjtemény. Nagy Veronika muzeológus előadása az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás kísérőrendezvénye. Időpont: szeptember 30., kedd 17 óra. Helyszín: a múzeum Országzászló téri kiállítóhelye.
A Moskovszky-gyűjtemény csaknem 30 éve tartozik a nagy múltú Szent István Király Múzeum kötelékébe, a története azonban a 20. század elejére nyúlik vissza, és egy kislány szomorú sorsában gyökerezik. Vajon hogyan jön létre egy magángyűjtemény, és mi történik vele, ha múzeumba kerül? Hogyan őrzi a gyűjtők szándékát, mit reprezentál, és hogyan hasznosul? A tárgyak köré fonódó történetek valódi játéktörténetek, de a múzeum ennél több: játék a történetekkel... (A belépés díjtalan.)
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október elsején, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Hit, remény és rajzfilm
Tárlatvezetés Jankovics Marcel – Hit, remény és rajzfilm című kiállításán Tóth Norbert kurátorral október elsején, szerdán 15 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.).
A tárlatvezetés során Tóth Norbert betekintést nyújt Jankovics Marcell (1941–2021) Kossuth-díjas filmrendező, grafikus és művelődéstörténész életébe és munkásságába, mindezt izgalmas történetekkel megfűszerezve.
A tárlatvezetés időtartama kb. 60 perc. A tárlatvezetés a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe. További időpont: október 8., szerda 15 óra.
Múzeumpedagógiai börze
Múzeumpedagógiai börze október elsején, szerdán 15.30 órától a múzeum Csók István Képtárában (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.).
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében már negyedik alkalommal rendezik meg a helyi pedagógusok és múzeumpedagógusok találkozóját, amelyen lehetőség nyílik a múzeumok nyújtotta lehetőségek, a két fél egymással kapcsolatos elvárásainak megismerésére.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció ajánlott a [email protected] e-mail címen! (A belépés díjtalan.)
Biblia
A Biblia – Teremtés című film és a Jelképek és jelentések a Bibliában című könyv bemutatása. Hit, remény és rajzfilm – Jankovics Marcell és alkotótársai előadássorozat, III. rész. Időpont: október elseje, szerda 16.30 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Székesfehérvár, Fő utca 6.).
Előadók: Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság korábbi perjele, bencés szerzetes és Méry Gábor, a Méry Ratio Kiadó vezetője.
„Jankovics Marcell a nyolcvanas évek elején fogott hozzá a Biblia rajzfilmes megjelenítéséhez, és egy kanadai magyar mecénás segítségével sikerült is annak első részét, a Teremtést egy 26 perces film keretében megvalósítani, és jóllehet elkészültek további öt rész kartonrajzai, sajnálatos módon a Biblia további lapjai nem keltek életre” – fogalmazott Rubovszky Éva, Jankovics Marcell özvegye, a kötet szerkesztője.
A Szentírás mindvégig Jankovics Marcell figyelme középpontjában állt, ezt mutatja a Jelképek és jelentések a Bibliában című könyve is, valamint az a tizenkét kötetes sorozat, mely a felvidéki templomok gótikus szárnyasoltárait mutatja be Jankovics Marcell elemzéseivel és Méry Gábor művészi fotóin keresztül. (A belépés díjtalan.)
Jazz est a múzeumban
No Wave X SZIKM – Jazz est október 4-én, szombaton, Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában. Kapunyitás: 17.30 óra. Kezdés: 19.30 óra. A Cat in a Hat és a Lawn Dogs zenekar koncertje. A rendezvény ideje alatt díjmentesen megtekinthető Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm című kiállítása. Program: 19.30 óra: Cat in a Hat. 20.45 óra: Lawn Dogs. (A belépés díjtalan.)
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Múzeumok Őszi Fesztiválja – Pajzán és obszcén népmesék a délvidékről. Időpont: október 4., szombat 16 óra. Helyszín: a múzeum Országzászló téri kiállítóhelye.
Burány Béla: Mé piros a gólya csőre? című kötetéből olvas fel egy válogatást a Szabad Színház két színésze, Balogh Mihály és Cseh Kata.
A kötetről: „Burány Béla vajdasági orvosprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Gyűjteménye rendhagyó, hiszen a magyar nép erotikus értelemben vett szerelmi világáról keveset tűrt meg mindmáig a nyomdafesték… A nép az erotikus értelmű és obszcén szavaktól sosem félt. Miért is félt volna?”
A program csak 18 éven felüliek számára ajánlott, időtartama kb. 90 perc.
A belépés díjtalan.
Állatok a Moskovszky-gyűjteményben
Állatok a Moskovszky-gyűjteményben. Nagy Veronika muzeológus tematikus tárlatvezetése október 5-én, vasárnap 16 órakor a Hetedhét Játékmúzeumban (Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.).
Mint minden játéktípus, a játékállatok is visszatükrözik a korszakot, amelyben megszülettek. Nemcsak a velük játszó gyerekekről, hanem a felnőttek világáról is mesélnek: ember és állat viszonyáról, technológiai fejlődésről, nemi szerepekről, és még egy amerikai elnökről is. Vajon milyen történetek bomlanak ki a Moskovszky-gyűjteményből az állatok világnapja alkalmából?
A programon való részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: Tóth Eszter ([email protected]; 06-70-664-6170). (A belépés díjtalan.)