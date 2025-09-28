Múzeumi programok Székesfehérváron

Indítsa a hetet a múzeumban!

Indítsa a hetet szeptember 29-én, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).

A múzeum nem játék, de a játék…

A múzeum nem játék, de a játék… múzeum! A Moskovszky-gyűjtemény mint múzeumi gyűjtemény. Nagy Veronika muzeológus előadása az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás kísérőrendezvénye. Időpont: szeptember 30., kedd 17 óra. Helyszín: a múzeum Országzászló téri kiállítóhelye.

A Moskovszky-gyűjtemény csaknem 30 éve tartozik a nagy múltú Szent István Király Múzeum kötelékébe, a története azonban a 20. század elejére nyúlik vissza, és egy kislány szomorú sorsában gyökerezik. Vajon hogyan jön létre egy magángyűjtemény, és mi történik vele, ha múzeumba kerül? Hogyan őrzi a gyűjtők szándékát, mit reprezentál, és hogyan hasznosul? A tárgyak köré fonódó történetek valódi játéktörténetek, de a múzeum ennél több: játék a történetekkel... (A belépés díjtalan.)

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október elsején, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.