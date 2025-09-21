Múzeumi programok Székesfehérváron

Indítsa a hetet a múzeumban!

Indítsa a hetet szeptember 22-én, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).

A hónap tárgya

A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokban (Fő utca 6.).

A múzeum régészei 2021-ben fedeztek fel egy avar kori temetőt Csákberény Arató-szérűn, melynek azóta is folynak a feltárásai. A temető 138. sírjából, egy felnőtt nő maradványai mellől előkerült különleges leleteket tekinthet most meg a nagyközönség.

A kiállítás megtekinthető szeptember 28-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek szeptember 24-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a

[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.

Hit, remény és rajzfilm

Tárlatvezetés Jankovics Marcel – Hit, remény és rajzfilm című kiállításán Tóth Norbert kurátorral szeptember 24-én, szerdán 15 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.).