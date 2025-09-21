2 órája
Múzeumi programok Székesfehérváron
Indítsa a hetet a múzeumban! – A hónap tárgya – Bogozzuk ki együtt! – Hit, remény és rajzfilm – Az ember tragédiája és a képzőművészet – FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
Minψó Szert Károly fotográfus, képzőművész
Forrás: Archív (Nagy Géza)
Indítsa a hetet a múzeumban!
Indítsa a hetet szeptember 22-én, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.
A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).
A hónap tárgya
A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokban (Fő utca 6.).
A múzeum régészei 2021-ben fedeztek fel egy avar kori temetőt Csákberény Arató-szérűn, melynek azóta is folynak a feltárásai. A temető 138. sírjából, egy felnőtt nő maradványai mellől előkerült különleges leleteket tekinthet most meg a nagyközönség.
A kiállítás megtekinthető szeptember 28-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek szeptember 24-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a
[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Hit, remény és rajzfilm
Tárlatvezetés Jankovics Marcel – Hit, remény és rajzfilm című kiállításán Tóth Norbert kurátorral szeptember 24-én, szerdán 15 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.).
A tárlatvezetés során Tóth Norbert betekintést nyújt Jankovics Marcell (1941–2021) Kossuth-díjas filmrendező, grafikus és művelődéstörténész életébe és munkásságába, mindezt izgalmas történetekkel megfűszerezve.
A tárlatvezetés időtartama körülbelül 60 perc. A tárlatvezetés a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe. További időpontok: október 1., szerda 15 óra és október 8., szerda 15 óra.
Az ember tragédiája és a képzőművészet
Az ember tragédiája és a képzőművészet. Hit, remény és rajzfilm – Jankovics Marcell és alkotótársai előadássorozat, II. rész. Időpont: szeptember 24., szerda 16.30 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Székesfehérvár, Fő utca 6.).
Előadók: Haris László, Balog Rudolf-díjas fotóművész, fotó-animátor, Érdemes és Kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja; Martsa Piroska restaurátor, szobrász, animációs mozdulattervező; Mányainé Csík Márta, Balázs Béla-díjas háttértervező; Orosz István, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikusművész, író, filmrendező, tanár, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, valamint a Magyar művészeti Akadémia tagja.
Moderátorok: Jankovics Marcell özvegye, Rubovszky Éva, a kiállítás szerkesztője és Tóth Norbert, a kiállítás kurátora.
Az előadáson neves művészek, Jankovics Marcell egykori alkotótársai idézik fel a Pannónia Filmstúdióban töltött éveket, a közös munka pillanatait, a filmek létrejöttének folyamatát, a képzőművészet és Az ember tragédiájának kapcsolatát.
A programsorozat a Szent István Király Múzeum, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi Regionális Munkacsoportja szervezésében valósul meg. (A belépés díjtalan.)
FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája. Minψó Szert Károly, Balogh Rudolf-díjas fotográfus, képzőművész kiállítását szeptember 25-én, csütörtökön 18 órakor nyitják meg Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén (Országzászló tér 3.). A kiállításon a műveiben a festészet és a fotográfia határán alkotó Minψó Szert Károly az elmúlt öt évtizedben készült fotóit, fotóciklusait és legújabb munkáit mutatják be. A tárlaton a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar
Fotográfiai Múzeum és az Equibrilyum gyűjteményeiben, valamint magángyűjteményekben őrzött, ritkán látható művek is megtekinthetők.
A kiállítást megnyitja Pléh Csaba pszichológus és nyelvész, az MTA és az Academia Europaea tagja. A megnyitóra megjelenik a művész 2017 és 2025 között készült alkotásait bemutató katalógus. A kiállítás november 30-áig látogatható, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között.