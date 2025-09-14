14 perce
Így pezseg Székesfehérvár! 11 különleges program, amit nem hagyhat ki
Indítsa a hetet a múzeumban! – A hónap tárgya – Bogozzuk ki együtt! – Az ember tragédiája és a tarot – Ingyenes gitárest a múzeum udvarán – Színdobogás a Pelikánban – Szívünkből zuhanó szelek – Séta a múzeum épületében – Palotavárosi séta – Gyógynövénygyűjtő túra – Mi a magyar a Moskovszky-gyűjteményben?… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
Büki Zsuzsanna festőművész, grafikus kiállítása a Pelikán Galériában lesz látható
Forrás: Facebook
Indítsa a hetet a múzeumban!
Indítsa a hetet szeptember 15-én, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.
A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).
A hónap tárgya
A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokban (Fő utca 6.).
A múzeum régészei 2021-ben fedeztek fel egy avar kori temetőt Csákberény Arató-szérűn, melynek azóta is folynak a feltárásai. A temető 138. sírjából, egy felnőtt nő maradványai mellől előkerült különleges leleteket tekinthet most meg a nagyközönség.
A kiállítás megtekinthető szeptember 28-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek szeptember 17-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Az ember tragédiája és a tarot
Az ember tragédiája és a tarot címmel Szemadám György festőművész, író tart előadást szeptember 17-én, szerdán 16.30 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában (Fő utca 6.). Hit, remény és rajzfilm – Jankovics Marcell és alkotótársai előadássorozat, I. rész.
Remek előadók és érdekes témák várják azokat, akik ellátogatnak a következő hetekben, szerdánként megvalósuló programokra. A hazai művészeti élet meghatározó személyei, Jankovics Marcell alkotótársai érkeznek Székesfehérvárra, hogy egy-egy estén megemlékezzenek barátjukról, pályatársuk életművéről.
Elsőként Jankovics Marcell közeli jó barátja, Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Érdemes művész, Kiváló művész lesz a vendég, akinek 2009-ben jelent meg a Vándorok könyve – A tarot kártyától Az ember tragédiájáig című kötete, mely 32 évnyi kutatómunka eredményét tárja az olvasó elé az írótól megszokott alapossággal, szellemességgel.
Moderátorok: Jankovics Marcell özvegye, Rubovszky Éva, a kiállítás szerkesztője és Tóth Norbert, a kiállítás kurátora. A programsorozat a Szent István Király Múzeum, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi Regionális Munkacsoportja szervezésében valósul meg. (A belépés díjtalan.)
Ingyenes gitárest a múzeum udvarán
No Wave X SZIKM – gitárest szeptember 19-én, pénteken 19 órától Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének udvarán. Kapunyitás 17 órakor. A belépés díjtalan.
A No Wave és Szent István Király Múzeum első közös rendezvényén egy ingyenes gitáresttel jelentkeznek a nagyközönség számára. A szóló gitárjáték mindig különleges alkalom az előadó és a hallgató számára is. A gitárjátékot ilyenkor semmi nem fedi el, ami kihívásokkal teli feladat a zenészeknek. A közönségnek pedig lehetőség arra, hogy csak a gitárra figyeljen – és arra a szinte végtelen számú lehetőségre, ami ebben a hangszerben rejlik.
Az érdeklődők a bejáratnál Ladi Fanni Kontraszt című kiállítását is megtekinthetik, mely akril és festékszóró ötvözésével készült festményeit foglalja magába. A rendezvény ideje alatt az Országzászló téri kiállítóhely néprajzi állandó kiállítása díjtalanul megtekinthető.
A program: 17 óra: Kapunyitás. 19 óra: Rodek Balázs. 20 óra: Demény Gergely. 21 óra: Möntör Máté. Esőhelyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.).
Színdobogás a Pelikánban
Büki Zsuzsanna festőművész, grafikus Színdobogás című kiállítását szeptember 19-én, pénteken 18 órakor nyitják meg Székesfehérváron, a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A kiállítás Büki Zsuzsanna Lánczos–Szekfű ösztöndíj beszámoló tárlata; megnyitja Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója. Megtekinthető október 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)
Szívünkből zuhanó szelek
Szívünkből zuhanó szelek – Prieger Zsolt & Nagy Katica zenés-irodalmi előadása szeptember 19-én, pénteken 19 órakor az Új Magyar Képtárban (Székesfehérvár, Megyeház utca 17.) Fehérvári Irodalmi Napok.
Prieger Zsolt, az Anima Sound System vezetője, író, producer és előadó immár csaknem húsz különleges zenés-irodalmi esttel örvendeztette meg a nagyérdeműt. Legújabb, József Attila életművéből összeállított darabját Nagy
Katica színésznővel, a Semmelweis című film női főszereplőjével közösen állította színpadra. Az előadás a lelkesítő, aktivista, energikus költőre és gondolkodóra koncentrál, radikálisan szakítva az évtizedeken át kizárólag szomorúnak-depresszívnek megrajzolt József Attila-képpel.
Séta a múzeum épületében
A Kulturális Örökség Napjai – Séta a múzeum épületében Romat Sándor történész-muzeológus vezetésével. Időpont: szeptember 20., szombat 10 és 11.30 óra között. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Országzászló téri kiállítóhely (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.).
A séta keretében az érdeklődők betekintést nyerhetnek a múzeum első állandó épületének történetébe. Az épület környékének térszerkezet változásairól tudhatnak meg részletesebb információkat, valamint az épület lényeges átépítési fázisainak a nyomait is felfedezhetik. Érdekességeket tudhatnak meg a múzeum udvaráról, az épületen található különböző építészeti elemekről. Ezenkívül a különleges második emeleti kiállítótér, mint épített tér is bemutatásra kerül. A látogatók, mindezeket kiegészítve egy vetített előadás nyomán, az épület történetének egyéb részleteit is megtudhatják.
A sétán maximum 20 fő vehet részt. Az adott programhoz tartozó kiállítóhely a program ideje alatt ingyenesen megtekinthető. (A belépés díjtalan.)
Palotavárosi séta
A Kulturális Örökség Napjai – Palotavárosi séta Váczi Márk történész vezetésével. Időpont: szeptember 20. szombat 14–15.30 és 16–17.30 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Palotavárosi kiállítóhely (Székesfehérvár, Rác utca 11.).
A székesfehérvári Palotaváros története sok érdekességet tartogat. A városismereti séta résztvevői megismerkedhetnek a városrész utcaneveinek eredetével, történeteket hallhatnak a Rác utcai és környéki iparosokról, kereskedőkről. Hova járt Csitáry G. Emil felesége ruhát varratni? Miért ment tönkre a Kováts-féle bőrgyár? Miért kezdődik a Rác utca páratlan oldala 1-es helyett 11-essel? Ezekre a kérdésekre is fény derül.
A sétán maximum 20 fő vehet részt. Az adott programhoz tartozó kiállítóhely a program ideje alatt ingyenesen megtekinthető. (A belépés díjtalan.)
Őszi termések: gyógynövénygyűjtő túra
Herbarius program. Őszi termések. Gyógynövénygyűjtő túra szeptember 21-én, vasárnap Bakonykútiban. A túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő.
Az ősz során továbbra is cél az értékes termések gyűjtése. A galagonya termését nem véletlenül nevezik „a szív kenyerének”. Erősíti a szívizomzatot, tisztítja az ereket, és segít megelőzni a szívpanaszokat. A túra során számos nyárvégi gyógynövény is gyűjthető lesz, például cickafark, zsálya, kígyószisz, aranyvessző, csalán, útifűvek, katángkóró, ürömfélék, galajfélék és lómenta. A séta végén gyökereket is kiáshatnak a résztvevők, például katángkórót, nagy bojtorjánt vagy csalánt.
Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 10-es kocsiállásáról 8.40-kor induló buszjárattal. Találkozás 9 óra 15-kor Bakonykútiban, a közösségi ház előtti parkolóban (a játszótér mellett). A gyűjtéshez érdemes vinni kosarat, papírzacskót, vászontáskát, vágóeszközt, poharat és kis ásót. A program kb. 12.30 óráig tart majd.
A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben, vagy telefonon, az alábbi címeken, számokon: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480. A program időjárásfüggő, célszerű a túra előtt tájékozódni a megadott elérhetőségeken.
Mi a magyar a Moskovszky-gyűjteményben?
A Kulturális Örökség Napjai. Mi a magyar a Moskovszky-gyűjteményben? Nagy Veronika muzeológus előadása. Időpont: szeptember 21., vasárnap 16 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.).
A Moskovszky-gyűjtemény nemzetközi jelentőségű, hiszen nemzetközi az anyaga is. A játékok nagy része az európai (főként német) játékipar termékei, és a miniatűr porcelánok is híres európai porcelánmanufaktúrákban készültek. Akkor mégis, mi a magyar a Moskovszky-gyűjteményben? A babaszobákban alig észrevehetően magyar tárgyak is lapulnak, pl. magyar kártya, herendi porcelán váza, a budapesti jogászbál táncrendje, Caola szappan, Kossuth-szobor stb. Magyar tárgyak, magyar történetekkel, kulturális örökségünk kincseiként.
A tárlatvezetést 16 éven felülieknek ajánlják. A programon való részvétel díjtalan, de előzetes bejelentkezés szükséges: [email protected]; 06-70-664- 6170.