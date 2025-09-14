Így pezseg Székesfehérvár! 11 különleges program, amit nem hagyhat ki

Indítsa a hetet a múzeumban!

Indítsa a hetet szeptember 15-én, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).

A hónap tárgya

A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokban (Fő utca 6.).

A múzeum régészei 2021-ben fedeztek fel egy avar kori temetőt Csákberény Arató-szérűn, melynek azóta is folynak a feltárásai. A temető 138. sírjából, egy felnőtt nő maradványai mellől előkerült különleges leleteket tekinthet most meg a nagyközönség.

A kiállítás megtekinthető szeptember 28-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek szeptember 17-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.

Az ember tragédiája és a tarot

Az ember tragédiája és a tarot címmel Szemadám György festőművész, író tart előadást szeptember 17-én, szerdán 16.30 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában (Fő utca 6.). Hit, remény és rajzfilm – Jankovics Marcell és alkotótársai előadássorozat, I. rész.

Remek előadók és érdekes témák várják azokat, akik ellátogatnak a következő hetekben, szerdánként megvalósuló programokra. A hazai művészeti élet meghatározó személyei, Jankovics Marcell alkotótársai érkeznek Székesfehérvárra, hogy egy-egy estén megemlékezzenek barátjukról, pályatársuk életművéről.

Elsőként Jankovics Marcell közeli jó barátja, Szemadám György Munkácsy Mihály-díjas festőművész, író, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Érdemes művész, Kiváló művész lesz a vendég, akinek 2009-ben jelent meg a Vándorok könyve – A tarot kártyától Az ember tragédiájáig című kötete, mely 32 évnyi kutatómunka eredményét tárja az olvasó elé az írótól megszokott alapossággal, szellemességgel.

Moderátorok: Jankovics Marcell özvegye, Rubovszky Éva, a kiállítás szerkesztője és Tóth Norbert, a kiállítás kurátora. A programsorozat a Szent István Király Múzeum, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi Regionális Munkacsoportja szervezésében valósul meg. (A belépés díjtalan.)