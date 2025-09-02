Mounier Noémi kettős fotókiállítása Székesfehérváron

Mounier Noémi Osu I. című fotókiállítását szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor nyitják meg a Köfém Művelődési Házban. Köszöntőt mond Simon József, a Köfém Művelődési Ház igazgatója. A kiállítást megnyitja: Lehner Zsolt alpolgármester és Taskovics Dorka fotográfus, egyetemi oktató.

Osu – két helyszínen

Forrás: Facebook

A fotográfus, grafikus Osu II. című fotókiállítását szeptember 5-én, pénteken 16.30 órakor nyitják meg a másik helyszínen, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A kiállítást megnyitja: Schrenk Rita Anna művésztanár, festő.

Mindkét helyszínen bemutatót tartanak Budán Dávid vezetésével a Hungarian Kyukushin Karate Pagoda Shibu szakosztály tanulói.

Amint Mounier Noémitól megtudtuk: „Az osu (kiejtve: osz) egy japán karate kifejezés, amely az oshi shinobu szóból ered, és azt jelenti, hogy ’feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak’ vagy ’kibírni a nyomást/terhelést’. Gyakran használják üdvözlésre, tiszteletadásra, elkötelezettség kifejezésére, valamint köszönésként, viszlátként, vagy akár bátorításként is a kyokushin karate edzéseken. Küzdelem, kitartás, fókusz. Ez mind látható lesz a képeken. Osu!”

Mindkét kiállítás szeptember 27-éig látogatható. (A belépés ingyenes.)