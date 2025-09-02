szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

25°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Osu – Küzdelem, kitartás, fókusz!

1 órája

Mounier Noémi kettős fotókiállítása Székesfehérváron

Címkék#Köfém Művelődési Házban#Osu I#Mounier Noémi

Mounier Noémi fotográfus, grafikus Osu I. és Osu II. című fotókiállítását, közös összefogás eredményeként két helyszínen (különböző képanyaggal, de összetartozó témában) nyitják meg Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Házban, valamint a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. (Mounier Noémi 2024-ben a Fehérvár Szalon különdíjazottja lett.)

V. Varga József
Mounier Noémi kettős fotókiállítása Székesfehérváron

Mounier Noémi fotográfus, grafikus

Forrás: Facebook

Mounier Noémi Osu I. című fotókiállítását szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor nyitják meg a Köfém Művelődési Házban. Köszöntőt mond Simon József, a Köfém Művelődési Ház igazgatója. A kiállítást megnyitja: Lehner Zsolt alpolgármester és Taskovics Dorka fotográfus, egyetemi oktató.

Osu – két helyszínen
Forrás: Facebook

A fotográfus, grafikus Osu II. című fotókiállítását szeptember 5-én, pénteken 16.30 órakor nyitják meg a másik helyszínen, a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A kiállítást megnyitja: Schrenk Rita Anna művésztanár, festő.

Mindkét helyszínen bemutatót tartanak Budán Dávid vezetésével a Hungarian Kyukushin Karate Pagoda Shibu szakosztály tanulói.

Amint Mounier Noémitól megtudtuk: „Az osu (kiejtve: osz) egy japán karate kifejezés, amely az oshi shinobu szóból ered, és azt jelenti, hogy ’feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak’ vagy ’kibírni a nyomást/terhelést’. Gyakran használják üdvözlésre, tiszteletadásra, elkötelezettség kifejezésére, valamint köszönésként, viszlátként, vagy akár bátorításként is a kyokushin karate edzéseken. Küzdelem, kitartás, fókusz. Ez mind látható lesz a képeken. Osu!”

Mindkét kiállítás szeptember 27-éig látogatható. (A belépés ingyenes.)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu