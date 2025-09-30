1 órája
Móri Bornapok: Szabadtéri fotókiállítás a programsorozatban
Keresd az állatot! címmel állítottak össze egy szabadtéri fotókiállítást. A Móri Bornapok programsorozat részeként bemutatott tárlat kifejezetten a Lamberg-kastély élővilágát mutatja be az érdeklődőknek. Az esemény megnyitója október 5-én lesz.
A Lamberg-kastély parkjának lakóit mutatják be Kováts Judit képei a Móri Bornapok keretében
Fotó: Kováts Judit
Kováts Judit képeiből állított össze egy szabadtéri kiállítást, melyet a Móri Bornapok hétvégéjén nyitnak meg az érdeklődők előtt. A kiállítás képei kifejezetten a Lamberg-kastély parkjának állatvilágát mutatja be, természetesen a helyszínen, vagyis a kastély parkjában, illetve a Kútház, vagyis a kerámiaműhely melletti falakon.
A kiállítás megnyitója október 5-én 16 órakor lesz és Kováts Judit egy újságírót, Gábor Ginát kérte fel, hogy nyissa meg a tárlatot.
A szabadtéri fotókiállítás a város önkormányzatának támogatásával, a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány szervezésében jött létre.
Móri Bornapok és benne a művészet különböző irányai
