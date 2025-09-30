szeptember 30., kedd

Állatbarátok figyelem

1 órája

Móri Bornapok: Szabadtéri fotókiállítás a programsorozatban

Címkék#Lamberg-kastély#Kútház#Kováts Judit

Keresd az állatot! címmel állítottak össze egy szabadtéri fotókiállítást. A Móri Bornapok programsorozat részeként bemutatott tárlat kifejezetten a Lamberg-kastély élővilágát mutatja be az érdeklődőknek. Az esemény megnyitója október 5-én lesz.

Feol.hu
Móri Bornapok: Szabadtéri fotókiállítás a programsorozatban

A Lamberg-kastély parkjának lakóit mutatják be Kováts Judit képei a Móri Bornapok keretében

Fotó: Kováts Judit

Kováts Judit képeiből állított össze egy szabadtéri kiállítást, melyet a Móri Bornapok hétvégéjén nyitnak meg az érdeklődők előtt. A kiállítás képei kifejezetten a Lamberg-kastély parkjának állatvilágát mutatja be, természetesen a helyszínen, vagyis a kastély parkjában, illetve a Kútház, vagyis a kerámiaműhely melletti falakon.

A kiállítás megnyitója október 5-én 16 órakor lesz és Kováts Judit egy újságírót, Gábor Ginát kérte fel, hogy nyissa meg a tárlatot.

A szabadtéri fotókiállítás a város önkormányzatának támogatásával, a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány szervezésében jött létre.

 

 

