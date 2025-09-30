Móri Bornapok: Szabadtéri fotókiállítás a programsorozatban

Kováts Judit képeiből állított össze egy szabadtéri kiállítást, melyet a Móri Bornapok hétvégéjén nyitnak meg az érdeklődők előtt. A kiállítás képei kifejezetten a Lamberg-kastély parkjának állatvilágát mutatja be, természetesen a helyszínen, vagyis a kastély parkjában, illetve a Kútház, vagyis a kerámiaműhely melletti falakon.

A kiállítás megnyitója október 5-én 16 órakor lesz és Kováts Judit egy újságírót, Gábor Ginát kérte fel, hogy nyissa meg a tárlatot.

A szabadtéri fotókiállítás a város önkormányzatának támogatásával, a Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány szervezésében jött létre.