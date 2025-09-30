1 órája
Móri Bornapok és benne a művészet különböző irányai
Régóta állandó szereplője a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesülete a város rendezvényeinek. A 91 éve élő hagyomány, a Móri Bornapok sem kivétel ez alól, így a MIKSZ az előttünk álló hétvégén is bemutatkozik, több helyszínen, több programmal, így lesz többek között Szófröccs és Művészbejáró is.
Ahogy a Móri Bornapok is hagyomány, úgy az is, hogy a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület (MIKSZ) rendhagyó irodalmi órát tart a város legnagyobb, négy napos ünnepén. A rendhagyó irodalmi óra idén 18. alkalommal jelentkezik, méghozzá a móri Táncsics Mihály Gimnáziumban, október 3-án, délelőtt. Az esemény valójában egy tanóra, és még abban is hasonlít az irodalom órára, hogy 45 perces, 10:15-11:00 között, ám ettől függetlenül mégis egészen más.
Móri Bornapok és az irodalom könnyedsége
– Sokan kérdezték, miért irodalmi és nem irodalom óra? Azért hívjuk irodalmi órának, mert inkább élmény, mint tananyag, nem irodalomóra, hanem szórakoztató találkozás az irodalommal. Nem iskolai tanórát, hanem irodalomhoz kötődő kulturális élményt kínál. A diákokat és a bornapok vendégeit játékos, gondolatébresztő, könnyed irodalmi kalandozás várja. Ez az óra nem a padban ülésről szól, hanem arról, hogy együtt élvezzük az irodalom könnyedségét. Ezért nevezzük irodalmi órának: egy óra, ami szórakoztat, inspirál és közösséget teremt – fogalmazott Abonyi Ria, a MIKSZ vezetője. Az egyesület azonban minden művészeti ágban otthon van, tagjai itt is, ott is kiállítanak év közben, ezért a Móri Bornapok idején mindig kinyílik a Művészbejáró.
Varázslatos világba vezet a Művészbejáró
– Pénteken 14:00-18:00-ig, szombaton 10:00-18:00 látogatható a Művészbejáró , ami nem más, mint a Móri Bornapok művészeti nyitott udvara, ahol be lehet lépni a művészetek világába. A Művészbejáróban festmények, rajzok, hímzések, fafaragások és horgolt alkotások várják a látogatókat, valamint élőben is láthatják az érdeklődők a fafaragók munkáját. A hangulatot zene színesíti, a retró sarokban pedig régi használati tárgyak és eszközök idézik meg a múltat. A legkisebbek sem maradnak ki az élményből: számukra kézműves foglalkozásokkal készülünk. Az a célunk, hogy mindenki felfedezhesse a hagyományt és a kreativitást a Művészbejáró varázsának köszönhetően – mondta Abonyi Ria
