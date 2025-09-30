Móri Bornapok és benne a művészet különböző irányai

Ahogy a Móri Bornapok is hagyomány, úgy az is, hogy a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége Egyesület (MIKSZ) rendhagyó irodalmi órát tart a város legnagyobb, négy napos ünnepén. A rendhagyó irodalmi óra idén 18. alkalommal jelentkezik, méghozzá a móri Táncsics Mihály Gimnáziumban, október 3-án, délelőtt. Az esemény valójában egy tanóra, és még abban is hasonlít az irodalom órára, hogy 45 perces, 10:15-11:00 között, ám ettől függetlenül mégis egészen más.

A Móri Bornapok programsorozat már elképzelhetetlen lenne a MIKSZ által életre kelt Művészbejáró és rendhagyó irodalmi óra nélkül

Forrás: MIKSZ

Móri Bornapok és az irodalom könnyedsége

– Sokan kérdezték, miért irodalmi és nem irodalom óra? Azért hívjuk irodalmi órának, mert inkább élmény, mint tananyag, nem irodalomóra, hanem szórakoztató találkozás az irodalommal. Nem iskolai tanórát, hanem irodalomhoz kötődő kulturális élményt kínál. A diákokat és a bornapok vendégeit játékos, gondolatébresztő, könnyed irodalmi kalandozás várja. Ez az óra nem a padban ülésről szól, hanem arról, hogy együtt élvezzük az irodalom könnyedségét. Ezért nevezzük irodalmi órának: egy óra, ami szórakoztat, inspirál és közösséget teremt – fogalmazott Abonyi Ria, a MIKSZ vezetője. Az egyesület azonban minden művészeti ágban otthon van, tagjai itt is, ott is kiállítanak év közben, ezért a Móri Bornapok idején mindig kinyílik a Művészbejáró.

