Igazi különlegesség

1 órája

Fotókon és videón Pákozd büszkesége: íme Európa legnagyobb huszárszobra!

Címkék#szobor#pákozd#Miskahuszár

Aki Pákozdra látogat, biztosan találkozik a Miska huszárral – a több mint 12 méter magas, 30 tonnás szoborral, amely már messziről uralja a tájat. Nem egyszerű emlékműről van szó: a Miska huszár mára jelkép lett, amely összeköti a múlt hőseit a jelen közösségével. És hogy az élmény még különlegesebb legyen, most egy puzzle formájában is felfedezheted.

Sabjanics-Somlai Petra

A Miska huszár szobra 2017-ben született meg, és már az avatáskor tömegeket vonzott. Nem véletlenül: Európa legnagyobb huszárszobrát állították ekkor fel, amelyről a Feol is részletesen írt. Azóta is Pákozd egyik legnépszerűbb látnivalója, amely a hősi múltat és a huszárság bátorságát idézi meg. Mint mi is írtuk, mesék és legendák szövődtek alakja köré, amelyek különleges hangulatot adnak a környéknek.

Miska huszár szobra Pákozdon
Európa legnagyobb huszárszobra, a Miska huszár Pákozdon
Forrás: Koppán Viktor 

 

Miska huszár – Illeszd helyére a történetet!

A környék mára igazi közösségi helyszín lett. Ünnepségek, megemlékezések és kirándulások állandó állomása, amiről a Feol beszámolója is tanúskodik. A Velencei-tó közelében álló szobor nem csupán egy óriási alkotás, hanem élmény: történelmet idéz, büszkeséget kelt és megállásra hív mindenkit, aki Pákozdon jár.

Most rajtad a sor, hogy kirakd a képet!
Használat közben: kattints egy darabra az egér bal gombjával, húzd a helyére, majd engedd el. Ahogy haladsz előre, egyre tisztábban bontakozik ki a teljes alak – pont úgy, ahogy a történelem mozaikdarabjai is kiadják a nagy egészet.

 

Érdekesség a Miska huszárról

Kevesen tudják, hogy a Miska huszár nemcsak a maga nemében egyedülálló, hanem Guinness-rekord kísérlet is fűződött hozzá: felállításakor Európa legnagyobb huszárszobraként tartották számon. Az alkotás több mint 12 méter magas, súlya eléri a 30 tonnát, és közel három hónapig tartott, mire teljesen elkészült. A szobor anyagául választott beton és vasbetét biztosítja, hogy az időjárás viszontagságainak is ellenálljon. Nemcsak a mérete, hanem az elhelyezkedése is különleges: Pákozd határában, a Velencei-tóra és a környező dombokra nyíló kilátással áll őrt, így egyszerre szimbolikus és panorámás élményt nyújt.

Ahogy a puzzle darabjai összeállnak, úgy válik teljessé a Miska huszár története is. A szobor egyszerre emlékeztet a múlt hőseire és ad közösségi élményt a jelennek. Ha Pákozd felé veszed az irányt, érdemes megállni nála – mert van, amit csak közelről lehet igazán megérteni.

 

