Kulcsi tehetség sikere a Megasztár középdöntőjében

Éva már az előválogatón lenyűgözte a zsűrit, így továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe. A fiatal énekesnő Pusztaszabolcson fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikumának turisztikai szakán.

Gratulálunk Rozner Évának, a Megasztár versenyzőjének.

Forrás: duol.hu

Megasztár is lehet belőle?

Az énekes nemcsak iskolai díjakat gyűjtött be kiemelkedő énektudásával, de a 2024-ben első alkalommal megrendezett Centrum Hangja tehetségkutató versenyt is megnyerte. Emellett közösségi munkájáért és példamutató tanulmányi eredményeiért Pusztaszabolcs önkormányzata neki ítélte a „Jó Tanuló Diákok Vándorkupa” elismerést, amiről társoldalunk a duol.hu is beszámolt korábban.