Elkezdődött a verseny!

1 órája

Kulcsi tehetség sikere a Megasztár középdöntőjében

Szombaton elstartolt a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora. A Megasztár c. műsorban idén a kulcsi Rozner Éva is bizonyíthatja tehetségét.

Feol.hu

Éva már az előválogatón lenyűgözte a zsűrit, így továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe. A fiatal énekesnő Pusztaszabolcson fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikumának turisztikai szakán. 

Megasztár
Gratulálunk Rozner Évának, a Megasztár versenyzőjének. 
Forrás: duol.hu

Megasztár is lehet belőle?

Az énekes nemcsak iskolai díjakat gyűjtött be kiemelkedő énektudásával, de a 2024-ben első alkalommal megrendezett Centrum Hangja tehetségkutató versenyt is megnyerte. Emellett közösségi munkájáért és példamutató tanulmányi eredményeiért Pusztaszabolcs önkormányzata neki ítélte a „Jó Tanuló Diákok Vándorkupa” elismerést, amiről társoldalunk a duol.hu is beszámolt korábban.  

Bár Kulcson él, Éva aktív tagja a térség közösségének, és nemcsak iskolájának, de a környéknek is öregbíti hírnevét. A Megasztárban mutatott teljesítményével újabb nagy lépést tett álmai megvalósítása felé.

 

 

