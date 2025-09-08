1 órája
Kulcsi tehetség sikere a Megasztár középdöntőjében
Szombaton elstartolt a TV2 népszerű énekes tehetségkutató műsora. A Megasztár c. műsorban idén a kulcsi Rozner Éva is bizonyíthatja tehetségét.
Éva már az előválogatón lenyűgözte a zsűrit, így továbbjutott a Megasztár középdöntőjébe. A fiatal énekesnő Pusztaszabolcson fejezte be tanulmányait a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Technikumának turisztikai szakán.
Megasztár is lehet belőle?
Az énekes nemcsak iskolai díjakat gyűjtött be kiemelkedő énektudásával, de a 2024-ben első alkalommal megrendezett Centrum Hangja tehetségkutató versenyt is megnyerte. Emellett közösségi munkájáért és példamutató tanulmányi eredményeiért Pusztaszabolcs önkormányzata neki ítélte a „Jó Tanuló Diákok Vándorkupa” elismerést, amiről társoldalunk a duol.hu is beszámolt korábban.
Most érkezett: Íme a Megasztár vadonatúj zsűrije (videó)
Bár Kulcson él, Éva aktív tagja a térség közösségének, és nemcsak iskolájának, de a környéknek is öregbíti hírnevét. A Megasztárban mutatott teljesítményével újabb nagy lépést tett álmai megvalósítása felé.