2 órája
A fehérvári MCC-ben is pezsgett az élet a Kutatók Éjszakáján (képgalériával, videóval)
A Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központja előadással és két izgalmas gyakorlati programmal várta az érdeklődőket pénteken. A Kutatók Éjszakája az MCC-ben csillagászati előadással, a C-vitamin titkaival és különböző kémiai kísérletekkel várta a fiatalokat és idősebbeket egyaránt.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tudásközpont az ország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja, melyben a program szerves részét képezik a ismeretterjesztő, tudományos előadások és a kutatások támogatása. A székesfehérvári képzési központban általános iskola felső tagozatos illetve középiskolás diákok részesülnek tehetséggondozásban, így remekül illeszkedik a programba a Kutatók Éjszakája, hiszen az MCC célja a természettudományos gondolkodásmód erősítése, a tudományok és a kutatói életpálya népszerűsítése.
Kutatók Éjszakája az MCC-ben
Az MCC Székesfehérvár már a harmadik alkalommal vesz részt a Kutatók Éjszakája programsorozatában, melyet az MCC képzési helyszínei közül elsőként itt rendeztek meg. Noha a programokra elsősorban az iskolás, középiskolás diákokat várják, a nyilvános előadás az idősebb generációk, akár a szépkorúak számára érdekes lehet. Erre, vagyis Deme Barnabás Végtelen csillagmezők című előadására szép számú közönség gyűlt össze, s valóban, a fiatalabbaktól az idősebbekig egyformán sokakat érdekelt a csillagászati téma. Az előadással egy időben, két másik teremben Nagy-Réder Dalma és Németh Nikolett, az MCC Fiatal Tehetség Program oktatói tartottak gyakorlati bemutatókat a jobbára diákokból álló érdeklődőknek.
Kutatók éjszakájaFotók: Fehér Gábor - FMH
Látványos kísérletek
Ahogy a Fiatal Tehetség Program foglalkozásaira, úgy a Kutatók Éjszakájára is olyan kísérleteket szoktunk összeállítani, amelyek otthon is könnyen reprodukálhatók, s amelyek nem túl bonyolultak, ellenben nagyon látványosak, így a diákok amellett, hogy ezekből is sokat tanulhatnak, kedvet is kaphatnak a kísérletezéshez, tanuláshoz – mondta el Nagy-Réder Dalma, akivel ezúttal a C-vitamint lehetett közelebbről megismerni. A workshopra Dalma különböző gyümölcsökkel, zöldségekkel is készült, amelyeket összeaprítva és kálium-permanganáttal vegyítve a résztvevők megnézhették, milyen magas azok C-vitamin tartalma. – Az a tapasztalatom, hogy hétköznap a közoktatásban nem nagyon marad idő a kísérletezésre, így a Kutatók Éjszakája is remek lehetőséget kínál arra, hogy a diákok a gyakorlatban is megtapasztalhassák, kipróbálhassák mindazt, amivel addig csak a tankönyvekben találkoztak – fűzte hozzá Nagy-Réder Dalma, s hasonló gondolatokat fogalmazott meg Németh Nikolett is, aki pedig látványos természettudományos kísérletekkel készült a résztvevőknek, így például az újból, mintegy magától meggyulladó mécses kísérlettel; kék lombik kísérlettel, valamint a kémiai kaméleon nevű kísérlettel.