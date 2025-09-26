A fehérvári MCC-ben is pezsgett az élet a Kutatók Éjszakáján (képgalériával, videóval)

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) tudásközpont az ország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja, melyben a program szerves részét képezik a ismeretterjesztő, tudományos előadások és a kutatások támogatása. A székesfehérvári képzési központban általános iskola felső tagozatos illetve középiskolás diákok részesülnek tehetséggondozásban, így remekül illeszkedik a programba a Kutatók Éjszakája, hiszen az MCC célja a természettudományos gondolkodásmód erősítése, a tudományok és a kutatói életpálya népszerűsítése.

A fehérvári MCC-ben is pezsgett az élet a Kutatók Éjszakáján

Fotó: Fehér Gábor

Kutatók Éjszakája az MCC-ben

Az MCC Székesfehérvár már a harmadik alkalommal vesz részt a Kutatók Éjszakája programsorozatában, melyet az MCC képzési helyszínei közül elsőként itt rendeztek meg. Noha a programokra elsősorban az iskolás, középiskolás diákokat várják, a nyilvános előadás az idősebb generációk, akár a szépkorúak számára érdekes lehet. Erre, vagyis Deme Barnabás Végtelen csillagmezők című előadására szép számú közönség gyűlt össze, s valóban, a fiatalabbaktól az idősebbekig egyformán sokakat érdekelt a csillagászati téma. Az előadással egy időben, két másik teremben Nagy-Réder Dalma és Németh Nikolett, az MCC Fiatal Tehetség Program oktatói tartottak gyakorlati bemutatókat a jobbára diákokból álló érdeklődőknek.