Közösség, lehetőségek, jövőkép – előadás a vajdasági magyarokról

Mintegy 150 diákkal indultak el a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó képzései Szabadkán. Az új képzési központban felső tagozatos és középiskolás diákok tanulnak, kéthetente nyilvános rendezvényeknek, előadásoknak adnak otthont. Az MCC székesfehérvári képzési központjának vendége, Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági programokkal megbízott igazgatója bemutatja a vajdasági magyarok hétköznapjait, legfontosabb küzdelmeit és kilátásait. Előadásában megismerteti a Vajdaság demográfiai helyzetét és bemutatja a terület történetét. Külön kitér arra is, hogy milyenek a vajdasági magyar közösség társadalmi, politikai lehetőségei, hogyan működik az intézményrendszer, és mit jelent a gyakorlatban az önkormányzatiság és autonómia fogalma. – Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.