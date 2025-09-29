szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MCC

1 órája

Közösség, lehetőségek, jövőkép – előadás a vajdasági magyarokról

Címkék#Vajdaság#előadás#MCC#vajdasági#Varga Diósi Viola

Magyarként a Délvidéken címmel tart előadást szerdán a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központjában Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági programokkal megbízott igazgatója. Az előadáson való részvétel ingyenes, de minden esetben regisztrációhoz kötött.

Feol.hu

Mintegy 150 diákkal indultak el a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó képzései Szabadkán. Az új képzési központban felső tagozatos és középiskolás diákok tanulnak, kéthetente nyilvános rendezvényeknek, előadásoknak adnak otthont. Az MCC székesfehérvári képzési központjának vendége, Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági programokkal megbízott igazgatója bemutatja a vajdasági magyarok hétköznapjait, legfontosabb küzdelmeit és kilátásait. Előadásában megismerteti a Vajdaság demográfiai helyzetét és bemutatja a terület történetét. Külön kitér arra is, hogy milyenek a vajdasági magyar közösség társadalmi, politikai lehetőségei, hogyan működik az intézményrendszer, és mit jelent a gyakorlatban az önkormányzatiság és autonómia fogalma. – Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu