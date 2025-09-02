Kondor Béla átiratok – Bogozzuk ki együtt!

Megyei rajzpályázat: Kondor Béla átiratok

Kondor Béla átiratok. Vármegyei rajzpályázat. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Új Magyar Képtár (Székesfehérvár, Megyeház utca 17.).

A Szent István Király Múzeum – Új Magyar Képtár vármegyei rajzpályázatot hirdet 12–20 éves diákok számára – a gyűjteményében is megtalálható Kondor Béla munkásságához kapcsolódóan –, a Kondor Kör 50 éves fennállásának alkalmából. Az elkészült pályaművek beérkezési határideje: október 10., péntek 16 óra.

A pályaművek legjobbjaiból kiállítást szerveznek az Új Magyar Képtárban. A díjazottak között értékes rajzeszközcsomagot osztanak ki, és egyben lehetőséget nyernek arra, hogy három alkalommal ingyenesen részt vegyenek a Kondor Kör képzőművészeti foglalkozásain. A díjkiosztóval egybekötött kiállítás-megnyitó időpontja: október 21., kedd 15 óra.

Kapcsolattartó: Szabóné Szűts Angéla, múzeumpedagógus (06-70-4530-548; [email protected]).

Önismereti foglalkozás: Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek szeptember 3-án, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.