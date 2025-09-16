49 perce
Zene az Annavár falai között: múlt és jelen találkozása Nagyhörcsökön
Szeptember 13-án felejthetetlen est várta a közönséget a félig felújított Annavárban. A komolyzenei hangverseny Nagyhörcsökön nemcsak zenei élményt adott, hanem a múlt és a jelen különleges találkozását is megteremtette.
Fotó: Szénási Csaba
Különleges kulturális eseménynek adott otthont szeptember 13-án Nagyhörcsök: a félig felújított Annavár szalonjában komolyzenei hangversenyt Nagyhörcsökön rendeztek, amely felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek. A csillárok fényében, aranykeretes festmények társaságában csendült fel a zongora hangja, ahol Molnár Marcell, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára és tanszakvezetője Grieg, Chopin, Schubert és Mendelssohn műveit tolmácsolta. Előadását alázat és szenvedély jellemezte, minden darab bensőséges üzenetet hordozott.
Az est második részében a vár tulajdonosa, Bakonyi István, a klasszikus daléneklés elkötelezett tolmácsolója lépett a közönség elé. Schubert művei – köztük a „Meeres Stille”, a „Nachtstück” és az „An die Musik” – mély érzelmekkel töltötték be a szalont, sokak számára lelki élményt adva. A koncert után bor, pogácsa és virágdíszek tették teljessé a 19. századi szalonestek hangulatát.
Komolyzenei hangverseny és élmény!
A közönség soraiban meghatott visszajelzések hangzottak el: volt, aki „lelki feltöltődésnek” nevezte az estét, más szerint „maga Schubert is jelen volt a falak között”. Egy helybéli azt kívánta, hogy legyen folytatása ennek a kezdeményezésnek. A szervezők ígérete szerint ez csak a kezdet: az Annavár felújítása folytatódik, és a jövőben újabb koncertek, irodalmi estek és kiállítások várják majd az érdeklődőket. Nagyhörcsök szívében így formálódik egy új kulturális központ, ahol múlt és jelen kézfogása mindenkor érezhető lesz.