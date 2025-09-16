Zene az Annavár falai között: múlt és jelen találkozása Nagyhörcsökön

Különleges kulturális eseménynek adott otthont szeptember 13-án Nagyhörcsök: a félig felújított Annavár szalonjában komolyzenei hangversenyt Nagyhörcsökön rendeztek, amely felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek. A csillárok fényében, aranykeretes festmények társaságában csendült fel a zongora hangja, ahol Molnár Marcell, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanára és tanszakvezetője Grieg, Chopin, Schubert és Mendelssohn műveit tolmácsolta. Előadását alázat és szenvedély jellemezte, minden darab bensőséges üzenetet hordozott.

Komolyzenei hangverseny az Annavár falai között! Fotó: Szénási Csaba

Az est második részében a vár tulajdonosa, Bakonyi István, a klasszikus daléneklés elkötelezett tolmácsolója lépett a közönség elé. Schubert művei – köztük a „Meeres Stille”, a „Nachtstück” és az „An die Musik” – mély érzelmekkel töltötték be a szalont, sokak számára lelki élményt adva. A koncert után bor, pogácsa és virágdíszek tették teljessé a 19. századi szalonestek hangulatát.

Fotó: Szénási Csaba

Komolyzenei hangverseny és élmény!

A közönség soraiban meghatott visszajelzések hangzottak el: volt, aki „lelki feltöltődésnek” nevezte az estét, más szerint „maga Schubert is jelen volt a falak között”. Egy helybéli azt kívánta, hogy legyen folytatása ennek a kezdeményezésnek. A szervezők ígérete szerint ez csak a kezdet: az Annavár felújítása folytatódik, és a jövőben újabb koncertek, irodalmi estek és kiállítások várják majd az érdeklődőket. Nagyhörcsök szívében így formálódik egy új kulturális központ, ahol múlt és jelen kézfogása mindenkor érezhető lesz.