Illegális kincsvadászokat buktatott le a régész

Az Európai Régészek Szövetsége (EAA) a 2025-ös év Európai Régészeti Örökség-díját adományozta Maxim Levada régész, örökségvédő és kincsmentőnek a Belgrádban rendezett 31. közgyűlésének szeptember 2-i megnyitóján. A szakmai körökben nemzetközi szinten is ismert archeológus az Ukrán Nemzeti Történeti Múzeum „Megmentett kincsek” programját irányítja, az ő és munkatársai tevékenységének köszönhetően számos régészeti leletet sikerült megmenteniük az illegális fémkeresőktől és a műkincscsempészektől. A visszaszerzett kincsekből nagy érdeklődéssel kísért kiállítást is rendeztek a közelmúltban.

Maxim Levada kincsmentő munkássága elismerést nyert az Európai Régészeti Örökség-díjjal

Forrás: Facebook

Maxim Levada a nyár folyamán egy hazánkban ténykedő illegális fémkeresőre hívta fel a magyar hatóságok figyelmét, amelynek köszönhetően értékes ezüstérméket, egy római kori sisakot és más tárgyi emlékeket foglalt le a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság forrónyomos csoportja.