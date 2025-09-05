22 perce
Illegális kincsvadászokat buktatott le a régész
Az európai archeológusok éves közgyűlésén tüntették ki a vármegyénkben is illegális kincsvadász leleplezését segítő régészt.
Az Európai Régészek Szövetsége (EAA) a 2025-ös év Európai Régészeti Örökség-díját adományozta Maxim Levada régész, örökségvédő és kincsmentőnek a Belgrádban rendezett 31. közgyűlésének szeptember 2-i megnyitóján. A szakmai körökben nemzetközi szinten is ismert archeológus az Ukrán Nemzeti Történeti Múzeum „Megmentett kincsek” programját irányítja, az ő és munkatársai tevékenységének köszönhetően számos régészeti leletet sikerült megmenteniük az illegális fémkeresőktől és a műkincscsempészektől. A visszaszerzett kincsekből nagy érdeklődéssel kísért kiállítást is rendeztek a közelmúltban.
Illegális kincsvadászokat leplezett le, most rangos elismerésben részesült a kincsmentő
Maxim Levada a nyár folyamán egy hazánkban ténykedő illegális fémkeresőre hívta fel a magyar hatóságok figyelmét, amelynek köszönhetően értékes ezüstérméket, egy római kori sisakot és más tárgyi emlékeket foglalt le a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság forrónyomos csoportja.
A kettős állampolgárságú kincsvadász a Római Birodalom egykori pannóniai határvidékén, a Duna mentén található lelőhelyeket fosztogatta. Ellene a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának a tájékoztatása szerint jelenleg kulturális javakkal visszaélés bűntett miatt folytatnak eljárást.
Európa legnagyobb régészeti és kulturális örökségi közössége – amelynek elnöke a magyar Bánffy Eszter – által a minap kitüntetett régész tudományos munkássága Fejér vármegyét is érinti. Több tanulmányában és publikációjában foglalkozott a vármegyénkben talált világhírűvé vált Seuso-kinccsel. Ezen kívül összehasonlító értekezést írt a Szabadbattyánban előkerült hun kori ezüstlemez kengyelfibulákról és övcsatokról. Az érdeklődését felkeltő 1909-1927 között feltárt nemesfémből készült sírleletek az 5. század középső harmadából származnak, s ma is igazi ötvösremekeknek számítanak.
