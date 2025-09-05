szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

23°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rangos elismerés a kincsmentőnek

1 órája

Illegális kincsvadászokat buktatott le a régész

Címkék#kincsvadász#Európai Régészeti Örökség-díj#régész

Az európai archeológusok éves közgyűlésén tüntették ki a vármegyénkben is illegális kincsvadász leleplezését segítő régészt.

Tóth Sándor

Az Európai Régészek Szövetsége (EAA) a 2025-ös év Európai Régészeti Örökség-díját adományozta Maxim Levada régész, örökségvédő és kincsmentőnek a Belgrádban rendezett 31. közgyűlésének szeptember 2-i megnyitóján. A szakmai körökben nemzetközi szinten is ismert archeológus az Ukrán Nemzeti Történeti Múzeum „Megmentett kincsek” programját irányítja, az ő és munkatársai tevékenységének köszönhetően számos régészeti leletet sikerült megmenteniük az illegális fémkeresőktől és a műkincscsempészektől. A visszaszerzett kincsekből nagy érdeklődéssel kísért kiállítást is rendeztek a közelmúltban.

kincsmentő
Maxim Levada kincsmentő munkássága elismerést nyert az Európai Régészeti Örökség-díjjal
Forrás: Facebook

Illegális kincsvadászokat leplezett le, most rangos elismerésben részesült a kincsmentő

Maxim Levada a nyár folyamán egy hazánkban ténykedő illegális fémkeresőre hívta fel a magyar hatóságok figyelmét, amelynek köszönhetően értékes ezüstérméket, egy római kori sisakot és más tárgyi emlékeket foglalt le a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság forrónyomos csoportja. 

A kettős állampolgárságú kincsvadász a Római Birodalom egykori pannóniai határvidékén, a Duna mentén található lelőhelyeket fosztogatta. Ellene a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának a tájékoztatása szerint jelenleg kulturális javakkal visszaélés bűntett miatt folytatnak eljárást.

Maxim Levada
Forrás: Facebook

Európa legnagyobb régészeti és kulturális örökségi közössége – amelynek elnöke a magyar Bánffy Eszter – által a minap kitüntetett régész tudományos munkássága Fejér vármegyét is érinti. Több tanulmányában és publikációjában foglalkozott a vármegyénkben talált világhírűvé vált Seuso-kinccsel. Ezen kívül összehasonlító értekezést írt a Szabadbattyánban előkerült hun kori ezüstlemez kengyelfibulákról és övcsatokról. Az érdeklődését felkeltő 1909-1927 között feltárt nemesfémből készült sírleletek az 5. század középső harmadából származnak, s ma is igazi ötvösremekeknek számítanak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu