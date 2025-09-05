Kiállítások Fejér vármegyében

(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Agárd: V. Velencei-tavi Nyári Tárlat. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozat Fejér vármegyei tagjainak kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca). A tárlat a Velencei-tóhoz kapcsolódó művészeti alkotásokat mutatja be. Megtekinthető szeptember végéig, időszakosan, hétfő kivételével.

Agárd: Szeptember 5., péntek 18 óra: Szentiványi Attila ikonfestő kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca 1.). A megnyitón az alkotó vetített képes előadást tart az Ikon története címmel.

Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan, szeptember végéig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.

Bicske: Szeptember 5., péntek 17 óra: Keresztmetszet. Ágh Gyula Mihály festőművész kiállítása a Petőfi Művelődési Központ kiállítótermében (Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár). Megnyitja: Bálint Istvánné polgármester. Közreműködik: Hitka Péter költő. Megtekinthető október 3-áig.

Keresztmetszet. Ágh Gyula Mihály festőművész kiállítása Bicskén Forrás:

Forrás: A művelődési központ

Cece: Csók István Emlékház (Arany János utca 11.). Az emlékház története.

Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Nyitvatartás: péntek és szombat 10–18 óra. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében. (Szent István Király Múzeum.)

Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: 06-30-298-0051; 06-20-379-9230; 06-70-311-0125; 06-20-945-7194. (Szent István Király Múzeum.)

Dunaújváros: Intercisa Múzeum. A múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti és néprajzi emlékeit gyűjti, őrzi, s mutatja be állandó és időszaki kiállításain. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.