Kultúra

1 órája

Kiállítások Fejér vármegyében

Címkék#játékgyűjtemény#esemény#múzeum

Velencei-tavi Nyári Tárlat – Hager Ritta iparművész kiállítása – Grafikai tárlat a Pelikánban – Osu I–II. – Hit, remény és rajzfilm – Szent István és városa a filatéliában – Egy múzeum tekintete

V. Varga József

(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Agárd: V. Velencei-tavi Nyári Tárlat. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozat Fejér vármegyei tagjainak kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca). A tárlat a Velencei-tóhoz kapcsolódó művészeti alkotásokat mutatja be. Megtekinthető szeptember végéig, időszakosan, hétfő kivételével.

Agárd: Szeptember 5., péntek 18 óra: Szentiványi Attila ikonfestő kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca 1.). A megnyitón az alkotó vetített képes előadást tart az Ikon története címmel.

Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan, szeptember végéig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.

Bicske: Szeptember 5., péntek 17 óra: Keresztmetszet. Ágh Gyula Mihály festőművész kiállítása a Petőfi Művelődési Központ kiállítótermében (Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár). Megnyitja: Bálint Istvánné polgármester. Közreműködik: Hitka Péter költő. Megtekinthető október 3-áig.

Keresztmetszet. Ágh Gyula Mihály festőművész kiállítása Bicskén 
Forrás: A művelődési központ

Cece: Csók István Emlékház (Arany János utca 11.). Az emlékház története.

Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Nyitvatartás: péntek és szombat 10–18 óra. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében. (Szent István Király Múzeum.)

Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: 06-30-298-0051; 06-20-379-9230; 06-70-311-0125; 06-20-945-7194. (Szent István Király Múzeum.)

Dunaújváros: Intercisa Múzeum. A múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti és néprajzi emlékeit gyűjti, őrzi, s mutatja be állandó és időszaki kiállításain. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.

Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Nyitvatartás: szombat és vasárnap 10 és 16 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn zárva. (Szent István Király Múzeum.)

Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Nyitvatartás október elsejéig: keddtől vasárnapig; hétfő szünnap. Az állandó kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel tekinthetők meg. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra. 15 fő felett bejelentkezés szükséges (06-30-481-5784, [email protected]).

Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn és kedden zárva. Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet: (06-22) 598-007; [email protected] (Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény. Modern és kortársművészeti kollekció. Iparművészet. Deák Dénes gyűjtemény. Fekete Sas Patikamúzeum. Réber-gyűjtemény. Új Magyar Képtár. Ybl-gyűjtemény. Régészeti gyűjtemény. Kőtár. Éremgyűjtemény. Néprajzi gyűjtemény. Újkortörténeti gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Könyvtári gyűjtemény. Antropológiai gyűjtemény. A múzeum iparművészeti tárgyai állandó kiállításon a következő helyszíneken szerepelnek: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény. (A Budenz-ház jelenleg nem látogatható.) Fekete Sas Patikamúzeum. Marosi Arnold látványtár. Vörösmarty Emlékház (Kápolnásnyék). Csók István Emlékház (Cece). Győry-kastély (Perkáta).

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Nyitvatartások:

Rendház (Fő utca 6.) Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (Koronázó tér 1.). Október végéig: hétfőtől vasárnapig: 9–17 óra.

Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Arany János utca 12.): Átmenetileg zárva.

Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 5.). A gyógyszerészet történetét bemutató állandó kiállítás. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 2–4.). Az állandó kiállítás két gyűjteményből áll: Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet páratlan értékű, Európa-szerte elismert polgári játékgyűjteményéből és

Réber László grafikai hagyatékából. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Palotavárosi Kiállítóhely (Rác utca 11.). Október 31-éig bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9983.

Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15.). Nyitvatartás, keddtől péntekig: 10–18 óra. Szombat, vasárnap, hétfő: zárva.

Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9982.

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Országzászló téri kiállítóhely (Országzászló tér 3.). Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér megye népi kultúrájából. (Fejér vármegye és Székesfehérvár néprajza.) A néprajzi állandó kiállítás részét képezik az alább felsorolt, de nem önálló kiállítások: A céhek világa. A székesfehérvári vastuskó. Az árucsere alkalmai. Tárgyalkotó pásztorok és parasztok. A népművészet mai folytatói. A bodajki búcsújárás. Egy nevezetes farsangi népszokás: a mohai tikverőzés. A húsvéti sibálás (Pázmánd). Karácsonyi szobabelső. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. A részvételi szándékot 7 munkanappal előbb szükséges jelezni. Bejelentkezés, telefon: 06-70-664-6164, hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között; e-mail: [email protected] Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Székesfehérvár: Via Lucis – Belső fény. Textilkiállítás a Koronázó Bazilika kövei között. Hager Ritta iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Hager Ritta művészi világa spirituális és szakrális témákat dolgoz fel. Nyugalmat és erőt sugárzó alkotásain központi szerepet tölt be a fény. Egy művön belül alkalmazza a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Alkotásai kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, a tér három dimenziójában megjelenő műveket komponál. Mini textil szobrai derűt, humort, iróniát sugároznak. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete éppúgy jellemzi, mint az anyag tulajdonságainak hangsúlyozása és az anyagon túli világ, értékek megjelenítése. Művei pozitív üzenetet sugallanak, a mindig jelenlévő Gondviselés óvó, segítő erejét. A kiállítás megtekinthető szeptember 7-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár: SzínKép. Máger Ágnes festőművész kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Megtekinthető szeptember 9-éig. (Femme Harmone.)

A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak grafikai tárlata a Pelikán Galériában 
Forrás: SZMT

Székesfehérvár: Grafit. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak grafikai tárlata. Helyszín: Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15.). Megtekinthető szeptember 12-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan! (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága).

Székesfehérvár: Osu I. Mounier Noémi fotográfus, grafikus fotókiállítása a Köfém Művelődési Házban.

Székesfehérvár: Osu II. Mounier Noémi fotográfus, grafikus fotókiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. A két fotókiállítás, közös összefogás eredményeként két helyszínen (különböző képanyaggal, de összetartozó témában) látható. Amint Mounier Noémitól megtudtuk: „Az osu (kiejtve: osz) egy japán karate kifejezés, amely az oshi shinobu szóból ered, és azt jelenti, hogy ’feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak’ vagy ’kibírni a nyomást/terhelést’. Gyakran használják üdvözlésre, tiszteletadásra, elkötelezettség kifejezésére, valamint köszönésként, viszlátként, vagy akár bátorításként is a kyokushin karate edzéseken. Küzdelem, kitartás, fókusz. Ez mind látható a képeken. Osu!” Mindkét kiállítás szeptember 27-éig látogatható. (A belépés ingyenes.)

Székesfehérvár: Életre kelt rajzfilmhősök. Kiállítás Németh Zoltán játékgyűjtő gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető szeptember 27-éig.

Székesfehérvár: A Széna tér, képekben. Kiállítás Székesfehérvár Széna téri képeiből a VMK Széna téri Tagkönyvtárában. A szervezők a székesfehérvári Széna teret ábrázoló régi fotókból gyűjtöttek anyagot az olvasóktól, közösségi felületekről, a Topotéka Székesfehérvár oldalról. A kiállítás megtekinthető szeptember 27-éig.

Székesfehérvár: Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm. Jankovics Marcell (1941–2021), Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.) látható. A Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata közös szervezésében megvalósuló kiállítás „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös Szentév eseménye. Jankovics Marcell műveit az Apostoli Szentszék hivatalos nyitó eseményeinek részeként mutatták be Rómában, a Vatikánban, a Palazzo della Cancelleria-ban. Ezt követően, Magyarországon első ízben Székesfehérváron látható az immár kibővített, nagyszabású tárlat. A kiállítás hat egymást követő teremben valósult meg. A termek egymásutániságában – Hit, Remény, Zarándoklat – tematikával kapcsolódnak az ünnepi Szentév üzenetéhez. A kiállítás Jankovics Marcell műegyütteseit mutatja be, amelyek mozgó- és állóképeket, installációkat, valamint fény-, illat- és hangélményeket ötvöznek. Ezeket az alkotásokat a Szent István Király Múzeum történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményének egy-egy releváns vagy izgalmas tárgya egészíti ki, egyedi párosításokat hozva létre. A tárlat három nyelven (magyar, angol, olasz) megtekinthető. A kiállító művész: Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész, művelődéstörténész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tiszteletbeli elnöke, a nemzetközi kortárs művészet korszakos alkotója. Életművének meghatározó része a kereszténység magyarországi történetének feldolgozása, bemutatása, a Biblia üzenetének művészi megfogalmazása. A tárlat ezt az egész életen át tartó folyamatot hivatott a közönség elé tárni. A kiállítás október 19-éig látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Hit, remény és rajzfilm. Jankovics Marcell (1941–2021), Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Rendházában 
Forrás: A múzeum

Székesfehérvár: „Örvendezz királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető október 31-éig. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár: Egy múzeum tekintete. A Szent István Király Múzeum első 150 éve. „… a közönség használatára…”. Helyszín: Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1.). A kiállítás legfőbb célja az intézmény történetének bemutatása a múzeumi munkán és múzeumi gondolkodáson keresztül. Műtárgyak, események, jelentős személyiségek és a múzeumi gyűjtemények egymásra

reflektálása segítségével idézve fel a közös, személyes és egyéni emlékeket. Megtekinthető november 9-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Tác-Gorsium: Gorsium Régészeti Park. Gorsium-Herculia római kori város. Nyitvatartás: október 31-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. Bejelentkezés hétköznap 9 és 15 óra között: 06-70-643-7486, [email protected] (Szent István Király Múzeum.)

Vál: Vajda János Emlékház (Antali erdő). Nyitvatartás: előre bejelentkezés alapján. Telefonszám: 06-30-164-3447.

 

 

 

(Képaláírások)

 

Hit remény rajzfilm:

Hit, remény és rajzfilm. Jankovics Marcell (1941–2021), Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Rendházában

Forrás: A múzeum

 

Grafit:

Grafit. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak grafikai tárlata a Pelikán Galériában

Forrás: SZMT

 

Keresztmetszet:

Keresztmetszet. Ágh Gyula Mihály festőműv

 

