Koncert
1 órája
Kapualj-koncert Bicske szívében
Bicske talán legrégebbi épületében működik a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola.
Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap
A Zene Világnapján kapualj-koncertet adnak több éve , Németh Tatjána zongoratanár és -művész a legkisebbeket hozza ki magával ilyenkor nyilvánosság-próbára.
A szép régi épületben járt Csokonai Vitéz Mihály 1796-ban Kovács Sámuel bicskei rektortanító vendégeként. A sokat látott és megélt házat hamarosan felújítják, hogy szóljon benne a muzsika továbbra is.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre