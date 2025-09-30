szeptember 30., kedd

Koncert

1 órája

Kapualj-koncert Bicske szívében

Címkék#zongoratanár#Zene Világnap#épület#művész

Bicske talán legrégebbi épületében működik a Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola.

Zsohár Melinda
Kapualj-koncert Bicske szívében

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

A Zene Világnapján kapualj-koncertet adnak több éve , Németh Tatjána zongoratanár és -művész a legkisebbeket hozza ki magával ilyenkor nyilvánosság-próbára. 

Forrás: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap 

A szép régi épületben járt Csokonai Vitéz Mihály 1796-ban Kovács Sámuel bicskei rektortanító vendégeként. A sokat látott és megélt házat hamarosan felújítják, hogy szóljon benne a muzsika továbbra is.

A nézők az utcán tekintenek befelé, a kis muzsikusok bentről néznek és játszanak kifelé. Bálint Istvánné polgármester is eljön mindig a koncertélményért.
Fotó: Zsohár Melinda/Fejér Megyei Hírlap

 

