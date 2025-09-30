Kapualj-koncert Bicske szívében

A Zene Világnapján kapualj-koncertet adnak több éve , Németh Tatjána zongoratanár és -művész a legkisebbeket hozza ki magával ilyenkor nyilvánosság-próbára.

Forrás: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

A szép régi épületben járt Csokonai Vitéz Mihály 1796-ban Kovács Sámuel bicskei rektortanító vendégeként. A sokat látott és megélt házat hamarosan felújítják, hogy szóljon benne a muzsika továbbra is.