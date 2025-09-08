Az utolsó töltényig: kiállítás nyílik a huszárokról

Szebenyi István könyveket, tanulmányokat ír, legutóbb pedig kutatásai nyomán egy olyan felfedezést tett Ausztriában, amelynek híre bejárta Európát: megtalálta az 1. Honvéd Huszárhadosztály elveszettnek hitt iratanyagát. Azonban egy percig sem nyugszik, továbbra sem készül a hírnevéből élni. Tervei között szerepel egy hosszú lövészárokrendszer feltárása Kápolnapuszta mellett, valamint egy állandó kiállítás megnyitása Várgesztesen, az Arany János utcai Keltike házban. Ez utóbbi vállalása rövidesen megvalósul, hiszen munkatársaival, barátaival már hetek óta azért dolgozik, hogy szeptember 11-én, csütörtökön 17 órakor – Szalay-­Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében – felavathassa a nagyszerűnek ígérkező tárlatot. Az ünnepség előtt fél órával tiszteletadás lesz a várgesztesi katonasíroknál.

Az 1. Honvéd Huszárhadosztály katonái hősként harcoltak Fejér vármegye területén is

Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület vezetője a kutatásait tudományos alapossággal készíti elő, a fejleményekről pedig időnként előadásokon számol be. Ez történt például a székesfehérvári Városházán is, amikor a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából szerveztek konferenciát. Olyan szaktekintélyek mellett beszélt, mint amilyen például Vizi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem tudományos rektorhelyettese, Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója vagy Lippai Péter tábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dékánja. Szavaival ott is adózott a magyar huszárok hősiességének és a civil áldozatok emlékének.

Állandó kiállítás nyílik szeptember 11-én, csütörtökön 16 órakor Várgesztesen

Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Az 1. Honvéd Huszárhadosztály katonáinak vitézségéről vallja, hogy „sem emberből, sem technikából nem volt már elegendő, nagy csodákat nem lehetett várni, a katonák maguk is tudták, hogy a reményeknek már vége van, mégis az utolsó emberig ellen álltak.” Szebenyi István a kiállítással is azt bizonyítja, miért volt jelentős hadművelet, amely a Vértesben zajlott, ahol rengeteg magyar és szovjet katona esett el: a földi harcok átlagos magyarországi időtartamainak térségenként való összehasonlítása ezt igazolja. A magyar hadtörténelem utolsóként végrehajtott ukrajnai lovasrohama ugyancsak a hadosztály hősiességét tanúsította, amit a keleti hadszíntéren egy német tiszt csodálatra méltónak nevezve örökített meg visszaemlékezésében.