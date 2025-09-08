szeptember 8., hétfő

A Vértes hőseit és tragédiákat idéző tárlat

2 órája

Az utolsó töltényig: kiállítás nyílik a huszárokról

Címkék#katona#Szebenyi István#Had-és Kultúrtörténeti Egyesület#Vértes

Szebenyi István hadszíntérkutató több mint negyedszázada járja a Vértest, de a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnökeként végzett tevékenysége nem merül ki a második világháború tárgyi emlékeinek kutatásában, a temetők katonasírjainak gondozásában. Néhány nap múlva kiállítást avatnak a katonahősök és a civil áldozatok emlékére, a megnyitó ünnepség vendége lesz Szalay-­Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

Tihanyi Tamás

Szebenyi István könyveket, tanulmányokat ír, legutóbb pedig kutatásai nyomán egy olyan felfedezést tett Ausztriában, amelynek híre bejárta Európát: megtalálta az 1. Honvéd Huszárhadosztály elveszettnek hitt iratanyagát. Azonban egy percig sem nyugszik, továbbra sem készül a hírnevéből élni. Tervei között szerepel egy hosszú lövészárokrendszer feltárása Kápolnapuszta mellett, valamint egy állandó kiállítás megnyitása Várgesztesen, az Arany János utcai Keltike házban. Ez utóbbi vállalása rövidesen megvalósul, hiszen munkatársaival, barátaival már hetek óta azért dolgozik, hogy szeptember 11-én, csütörtökön 17 órakor – Szalay-­Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter jelenlétében – felavathassa a nagyszerűnek ígérkező tárlatot. Az ünnepség előtt fél órával tiszteletadás lesz a várgesztesi katonasíroknál.

huszár
Az 1. Honvéd Huszárhadosztály katonái hősként harcoltak Fejér vármegye területén is
Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület vezetője a kutatásait tudományos alapossággal készíti elő, a fejleményekről pedig időnként előadásokon számol be. Ez történt például a székesfehérvári Városházán is, amikor a második világháború befejezésének 80. évfordulója alkalmából szerveztek konferenciát. Olyan szaktekintélyek mellett beszélt, mint amilyen például Vizi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem tudományos rektorhelyettese, Szakály Sándor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója vagy Lippai Péter tábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának dékánja. Szavaival ott is adózott a magyar huszárok hősiességének és a civil áldozatok emlékének.  

Állandó kiállítás nyílik szeptember 11-én, csütörtökön 16 órakor Várgesztesen
Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Az 1. Honvéd Huszárhadosztály katonáinak vitézségéről vallja, hogy „sem emberből, sem technikából nem volt már elegendő, nagy csodákat nem lehetett várni, a katonák maguk is tudták, hogy a reményeknek már vége van, mégis az utolsó emberig ellen álltak.” Szebenyi István a kiállítással is azt bizonyítja, miért volt jelentős hadművelet, amely a Vértesben zajlott, ahol rengeteg magyar és szovjet katona esett el: a földi harcok átlagos magyarországi időtartamainak térségenként való összehasonlítása ezt igazolja. A magyar hadtörténelem utolsóként végrehajtott ukrajnai lovasrohama ugyancsak a hadosztály hősiességét tanúsította, amit a keleti hadszíntéren egy német tiszt csodálatra méltónak nevezve örökített meg visszaemlékezésében. 

A katonák és a polgári lakosság egyaránt megszenvedte a történteket
Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

A huszárság elit fegyvernemnek nevezhető, Horthy Miklós kormányzó kedves alakulata lett. Kezdetben 16 ezres létszámot alkottak, ám mire a Vérteshez értek, már csak mintegy 3500-an maradtak, hiszen a fehérorosz és lengyel területen a veszteségek 50 százalékosak voltak, aztán tovább fogyatkoztak. A Vértes előtt keményen küzdöttek a Velencei-tó térségében is. Az egységeket 15-16 éves leventékkel, felgyógyult sebesültekkel egészítették ki, mégis nagyszerűen harcoltak – például a Csákvár melletti Kotló-hegyen. 

Szerintem mindannyian hősök voltak,

szögezi le minden lehető alkalommal Szebenyi István, felidézve, hogy a huszárok nagyon gyakran kézitusában verték vissza az ellenséget.

A hadosztály maradéka a szovjetek Bécs ellen indított nagy tavaszi előretörése elől Ausztria felé, harcolva hátrált. Miután átlépték a határt, abban a reményben folytatták visszavonulásukat, hogy talán sikerülhet az amerikai csapatok előtt letenniük a fegyvert. A huszárok világháború során végig a szovjetek ellen küzdöttek, rettentő veszteségeket okoztak a Vörös Hadsereg alakulatainak, ezért mindenképpen el akarták kerülni a szovjet fogságot. Mielőtt átadták volna fegyvereiket az amerikaiaknak, elásták a hadosztály iratait – azt a ládát találta meg Szebenyi István.

Bár ez a fénykép még a Don-kanyar mellett készült, a Vértesben is kegyetlen hidegben harcoltak a huszárok
Forrás: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

A huszárok hősiessége a Vértesben

Egy álom tehát mindenképpen teljesül majd csütörtökön, ahol részben Fejér vármegyében harcolt hősök előtt tiszteleghet a hadszíntérkutató vezetésével az utókor. A tárlatot Szebenyi István koordinálta, rendezte és ő írta meg a „forgatókönyvet” is. Ugyancsak ő dolgozott a legtöbbet a grafikai tervezéssel, a nyomdai előkészítéssel, míg a tárgy- és fotóanyag előteremtése már sokkal inkább csapatmunkát igényelt. A mai honvédség részéről a tűzszerész ezred támogatását nyerte el, segítette a nyíregyházi Jósa András Múzeum és a várgesztesi önkormányzat, amelynek fontos a múltidézés és a katonai hagyományok őrzése. Büszkék vagyunk rá, hogy a kiállítási anyagban a felhasznált irodalmak között Fejér vármegye napilapjának egy írását is felfedezhettük.

 

