Feol podcast

1 órája

Méltóság a himnuszban, lélek a népdalban: vendégünk volt Zsikó Zsuzsanna, népi énekes

Zsikó Zsuzsanna, a kiemelkedő magyar népi énekes, a Fejér megyei közönség vendégeként beszélgetett velünk a Feol podcastban. A beszélgetés során kiderült, hogy a himnusz szép éneklése számára nem csupán előadás, hanem hivatás és küldetés.

Bokányi Zsolt
Forrás: Zsikó Zsuzsanna közösségi oldala

Ma a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségének vendége volt Zsikó Zsuzsanna, a magyar népzene kiemelkedő előadója. A történet különösen aktuális volt, hiszen nemrég egy állami rendezvényen gyönyörű, tradicionális viseletben adta elő a magyar himnuszt, méltóságteljes és érzelemmel teljes előadását maga Orbán Viktor miniszterelnök is lefényképezte és megosztotta a saját Facebook-oldalán. Az apropó az volt, hogy a közelmúltban egy másik előadó, Ajsa Luna, ülve, cigarettázva énekelte a himnuszt, ami jelentős ellentétet mutatott: Zsikó Zsuzsanna előadása így példaként szolgálhat arra, hogyan kell méltóságteljesen és hitelesen előadni a nemzeti jelképet.

Himnusz
Himnuszt csak méltósággal és lélekből éekelhető, állítja Zsikó Zsuzsa nép énekes! Forrás: Zsikó Zsuzsanna közösségi oldala

Ahogy megérkezett a podcast stúdióba, már rögtön érezni lehetett a kisugárzását: tekintete, mozdulatai és teljes jelenléte árulkodott arról a mély lélekről, ami benne lakik. A stúdió légköre szinte megtelt a méltóság, a tradíció iránti szeretet és a népi kultúra tiszteletével. A magyar népi kultúra mély szeretete egyszerűen sugárzott róla, miközben varázslatos tekintete és gyönyörű szemei minden pillanatban a népi viselet és a magyar kultúra iránti odaadást közvetítették.

Forrás: Zsikó Zsuzsanna közösségi oldala

Himnusz csak méltósággal énekelhető! 

A beszélgetés során Zsuzsanna elmondta: minden egyes koncertre mély átéléssel készül, hiszen számára a népzene és a magyar ének hitelessége elválaszthatatlan a személyes odaadástól. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok oktatása különösen fontos: a következő generációk nyitottak a népi éneklés és a magyar népzene értékeire, így van remény, hogy a himnusz és a népzene szépsége tovább élhet.

Fotó: Zsikó Zsuzsanna közösségi oldala

Zsikó Zsuzsanna pályája nemzetközi szinten is elismert: nemrég Kolumbiában arattak nagy sikert, a napokban pedig Dél-Koreába indulnak zenekarával, hogy tovább vigyék a magyar népzene üzenetét és varázsát a világ különböző tájaira. Magyarországon belül is aktívan oktatja a népzenét fiataloknak, többek között Székesfehéváron a Hermann László zeneiskolában, valamint rendszeresen szerepel meghívott vendégként neves zenekarokkal.

A beszélgetés teljes terjedelmében hamarosan meghallgatható a Feol podcast csatornáján! Fotó: Bokányi Zsolt

Zsikó Zsuzsanna munkássága nem csupán a koncertteremhez kötődik: a művésznő elkötelezett a magyar népzene népszerűsítése és továbbadása iránt, mind itthon, mind külföldön. A beszélgetés teljes terjedelmében meghallgatható a Feol podcast csatornáján, ahol a hallgatók betekintést nyerhetnek a művésznő gondolataiba, pályafutásába és a magyar népzene iránti szenvedélyébe.

 

