Amíg a harang szól… és ha egyszer elhallgat?

A templom harangja megszólalt; volt idő, amikor a csendre intő hangot tisztes férfiak kalapjuk megemelésével tiszteletben tartották. Ma már azonban más a módi egyes körökben: a megmondó emberek kedvük szerint még az Úristennel is perbe szállhatnak. Az efféle provokációk jól érzékeltetik, milyen könnyen válhat vita tárgyává a méltó keresztény hagyományok egyik alapja, a templomi harang hangja – amely nemcsak a szakrális dicsőítés része, hanem a történelmi emlékezetet is őrzi, például a Nándorfehérvári győzelem győzelmi hangját –, amit egyesek most elnémítani próbálnak.

Harang hangjára indultak a dicsőítő koncertek a Húrra Hangolva zenekar közreműködésével! Fotó: BORJUS MARTIN

Miközben Európában az elmúlt évtizedekben egyre többféle vallási hagyomány képviselője érkezik tömegével – köztük muzulmán és más nem keresztény közösségek –, ami kihívások elé állítja a keresztény identitást és hagyományokat, de az eddigi európai létformát is, Magyarországon még mindig tapintható a hit és a közösség ereje. Egy héttel ezelőtt zenekarommal, a Húrra Hangolva duóval részt vettünk a „Nyitott Templomok Éjszakája” sorozaton, egy ötállomásos „templomturnén”. Első állomásunk Alap apró kis temploma volt, majd Sárkeresztúron, Seregélyesen, Abán és végül Gárdonyban játszottunk.

A Húrra Hangolva zenekar két előadóból áll: Bokányi Zsoltból és Nagy Richárdból. Két gitár és két ének szólaltatja meg a dicsőítő dalokat, különleges hangszerelésben – keresztény átiratok és saját szerzemények formájában. A ‘Húrra’ név egyszerre utal a gitárok húrjain megszólaló zenére, és az Úr dicsőítésére, amely a név középső részében rejlik.

Már az első templomban érezni lehetett a várakozás izgalmát: a zenekari lámpák fényei és az ablakokon beszűrődő esti fények játékosan világították meg a teret. Amikor az első hangok megszólaltak, a zsúfolásig megtelt templomban felcsendült az első ének, és egy pillanatra mindenki együtt lélegzett a zenével.

A közönség mosolya, a halk dalolás és az együtt éneklés egyszerre volt megható és felemelő.

Ahogy haladtunk Sárkeresztúrra, Seregélyesre, Abára és végül Gárdonyba, minden templomnak megvolt a saját karaktere: a Sárkeresztúri templom ablakaiból beszűrődő fények játékosan vetették az árnyékokat a padokra; a Seregélyesi Református templom akusztikája a gitárok hangját melegebbé, teltebbé tette; az Abai és Gárdonyi templomokban a közönség odaadása és lelkesedése új energiát adott minden hangnak. Egy pillanatra úgy éreztem, mintha a falak is velünk énekeltek volna. Ez a templomi sorozat azt mutatja, hogy míg Európa más részein a keresztény hagyományok jelenléte kihívásokkal szembesül, Magyarországon még él a szakrális közösség, a harangok hangja és a hit ünneplése. A zsúfolásig telt templomok, a közönség odaadása, a fények és a hangok együttese mind azt jelzi: van remény, van helye a hitnek, a kultúrának és a közösségnek, és továbbra is erősítő erőként működik.