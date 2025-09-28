1 órája
Amíg a harang szól… és ha egyszer elhallgat?
Hadházy Ákos és néhány tüntető megsértett egy ferences szerzetest, földbe tiporta a legalapvetőbb emberi tisztesség alapjait, és egy serpenyőbe helyezte egy évszázados szakrális szokás, illetve egy manipulációs csődület jelentőségét. Mikor a harang hangja is zavaró lesz, akkor mi vár majd ránk?
Húrra Hangolva zenekar a Nyitott Templomok Éjszakája turné egyik állomásán!
Fotó: BORJUS MARTIN
A templom harangja megszólalt; volt idő, amikor a csendre intő hangot tisztes férfiak kalapjuk megemelésével tiszteletben tartották. Ma már azonban más a módi egyes körökben: a megmondó emberek kedvük szerint még az Úristennel is perbe szállhatnak. Az efféle provokációk jól érzékeltetik, milyen könnyen válhat vita tárgyává a méltó keresztény hagyományok egyik alapja, a templomi harang hangja – amely nemcsak a szakrális dicsőítés része, hanem a történelmi emlékezetet is őrzi, például a Nándorfehérvári győzelem győzelmi hangját –, amit egyesek most elnémítani próbálnak.
Miközben Európában az elmúlt évtizedekben egyre többféle vallási hagyomány képviselője érkezik tömegével – köztük muzulmán és más nem keresztény közösségek –, ami kihívások elé állítja a keresztény identitást és hagyományokat, de az eddigi európai létformát is, Magyarországon még mindig tapintható a hit és a közösség ereje. Egy héttel ezelőtt zenekarommal, a Húrra Hangolva duóval részt vettünk a „Nyitott Templomok Éjszakája” sorozaton, egy ötállomásos „templomturnén”. Első állomásunk Alap apró kis temploma volt, majd Sárkeresztúron, Seregélyesen, Abán és végül Gárdonyban játszottunk.
A Húrra Hangolva zenekar két előadóból áll: Bokányi Zsoltból és Nagy Richárdból. Két gitár és két ének szólaltatja meg a dicsőítő dalokat, különleges hangszerelésben – keresztény átiratok és saját szerzemények formájában. A ‘Húrra’ név egyszerre utal a gitárok húrjain megszólaló zenére, és az Úr dicsőítésére, amely a név középső részében rejlik.
Már az első templomban érezni lehetett a várakozás izgalmát: a zenekari lámpák fényei és az ablakokon beszűrődő esti fények játékosan világították meg a teret. Amikor az első hangok megszólaltak, a zsúfolásig megtelt templomban felcsendült az első ének, és egy pillanatra mindenki együtt lélegzett a zenével.
A közönség mosolya, a halk dalolás és az együtt éneklés egyszerre volt megható és felemelő.
Ahogy haladtunk Sárkeresztúrra, Seregélyesre, Abára és végül Gárdonyba, minden templomnak megvolt a saját karaktere: a Sárkeresztúri templom ablakaiból beszűrődő fények játékosan vetették az árnyékokat a padokra; a Seregélyesi Református templom akusztikája a gitárok hangját melegebbé, teltebbé tette; az Abai és Gárdonyi templomokban a közönség odaadása és lelkesedése új energiát adott minden hangnak. Egy pillanatra úgy éreztem, mintha a falak is velünk énekeltek volna. Ez a templomi sorozat azt mutatja, hogy míg Európa más részein a keresztény hagyományok jelenléte kihívásokkal szembesül, Magyarországon még él a szakrális közösség, a harangok hangja és a hit ünneplése. A zsúfolásig telt templomok, a közönség odaadása, a fények és a hangok együttese mind azt jelzi: van remény, van helye a hitnek, a kultúrának és a közösségnek, és továbbra is erősítő erőként működik.
Még szól a harang hangja!
Jegyzetem üzenete legyen világos: Hiszem, hogy nem a harang elnémítása vagy a hagyományok háttérbe szorítása visz előre, hanem a Teremtő szándékára való odafigyelés, a közös dicsőítés és a közösségi élmények ünneplése. A harang hangja nemcsak figyelmeztetés, hanem ígéret is: amíg a harang szól, a hit, a kultúra és a közösség még mindig életképes, és van remény, hogy a normalitás és a keresztény értékek fennmaradnak. De mi vár ránk akkor, ha már a harang hangja is zavar bennünket, amikor a Teremtő hozzánk szóló hangját is túl akarjuk harsogni, és a harangokat pedig erővel elhallgattatnák egyesek?