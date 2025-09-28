szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet!

1 órája

Amíg a harang szól… és ha egyszer elhallgat?

Címkék#gitár#templomban#hagyomány#harang

Hadházy Ákos és néhány tüntető megsértett egy ferences szerzetest, földbe tiporta a legalapvetőbb emberi tisztesség alapjait, és egy serpenyőbe helyezte egy évszázados szakrális szokás, illetve egy manipulációs csődület jelentőségét. Mikor a harang hangja is zavaró lesz, akkor mi vár majd ránk?

Bokányi Zsolt
Amíg a harang szól… és ha egyszer elhallgat?

Húrra Hangolva zenekar a Nyitott Templomok Éjszakája turné egyik állomásán!

Fotó: BORJUS MARTIN

A templom harangja megszólalt; volt idő, amikor a csendre intő hangot tisztes férfiak kalapjuk megemelésével tiszteletben tartották. Ma már azonban más a módi egyes körökben: a megmondó emberek kedvük szerint még az Úristennel is perbe szállhatnak. Az efféle provokációk jól érzékeltetik, milyen könnyen válhat vita tárgyává a méltó keresztény hagyományok egyik alapja, a templomi harang hangja – amely nemcsak a szakrális dicsőítés része, hanem a történelmi emlékezetet is őrzi, például a Nándorfehérvári győzelem győzelmi hangját –, amit egyesek most elnémítani próbálnak.

Harang
Harang hangjára indultak a dicsőítő koncertek a Húrra Hangolva zenekar közreműködésével! Fotó: BORJUS MARTIN

Miközben Európában az elmúlt évtizedekben egyre többféle vallási hagyomány képviselője érkezik tömegével – köztük muzulmán és más nem keresztény közösségek –, ami kihívások elé állítja a keresztény identitást és hagyományokat, de az eddigi európai létformát is, Magyarországon még mindig tapintható a hit és a közösség ereje. Egy héttel ezelőtt zenekarommal, a Húrra Hangolva duóval részt vettünk a „Nyitott Templomok Éjszakája” sorozaton, egy ötállomásos „templomturnén”. Első állomásunk Alap apró kis temploma volt, majd Sárkeresztúron, Seregélyesen, Abán és végül Gárdonyban játszottunk.

A Húrra Hangolva zenekar két előadóból áll: Bokányi Zsoltból és Nagy Richárdból. Két gitár és két ének szólaltatja meg a dicsőítő dalokat, különleges hangszerelésben – keresztény átiratok és saját szerzemények formájában. A ‘Húrra’ név egyszerre utal a gitárok húrjain megszólaló zenére, és az Úr dicsőítésére, amely a név középső részében rejlik. 

Már az első templomban érezni lehetett a várakozás izgalmát: a zenekari lámpák fényei és az ablakokon beszűrődő esti fények játékosan világították meg a teret. Amikor az első hangok megszólaltak, a zsúfolásig megtelt templomban felcsendült az első ének, és egy pillanatra mindenki együtt lélegzett a zenével. 

A közönség mosolya, a halk dalolás és az együtt éneklés egyszerre volt megható és felemelő.

Ahogy haladtunk Sárkeresztúrra, Seregélyesre, Abára és végül Gárdonyba, minden templomnak megvolt a saját karaktere: a Sárkeresztúri templom ablakaiból beszűrődő fények játékosan vetették az árnyékokat a padokra; a Seregélyesi Református templom akusztikája a gitárok hangját melegebbé, teltebbé tette; az Abai és Gárdonyi templomokban a közönség odaadása és lelkesedése új energiát adott minden hangnak. Egy pillanatra úgy éreztem, mintha a falak is velünk énekeltek volna. Ez a templomi sorozat azt mutatja, hogy míg Európa más részein a keresztény hagyományok jelenléte kihívásokkal szembesül, Magyarországon még él a szakrális közösség, a harangok hangja és a hit ünneplése. A zsúfolásig telt templomok, a közönség odaadása, a fények és a hangok együttese mind azt jelzi: van remény, van helye a hitnek, a kultúrának és a közösségnek, és továbbra is erősítő erőként működik.

Ámen! Fotó: BORJUS MARTIN

Még szól a harang hangja! 

Jegyzetem üzenete legyen világos: Hiszem, hogy nem a harang elnémítása vagy a hagyományok háttérbe szorítása visz előre, hanem a Teremtő szándékára való odafigyelés, a közös dicsőítés és a közösségi élmények ünneplése. A harang hangja nemcsak figyelmeztetés, hanem ígéret is: amíg a harang szól, a hit, a kultúra és a közösség még mindig életképes, és van remény, hogy a normalitás és a keresztény értékek fennmaradnak. De mi vár ránk akkor, ha már a harang hangja is zavar bennünket, amikor a Teremtő hozzánk szóló hangját is túl akarjuk harsogni, és a harangokat pedig erővel elhallgattatnák egyesek?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu