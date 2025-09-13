Sárosdi Kézműves Találkozó: a hagyományok ünnepe a településen!

A program során több településről érkeztek kézművesek, néptánc- és népdalkörök, akik együtt ünnepelték a közösséget, a magyar népi kultúra sokszínűségét és maradandó értékeit. Hagyományőrzés üzenete mellett a Sárosdi Kézműves Ház udvara élettel telt meg: a mesterek munkái, a népdalkörök előadásai és a néptánc-csoportok fellépései igazi népi hangulatot teremtettek.

Hagyományőrzés és népi kultúra egyszerre! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A találkozó üzenete egyértelmű volt: a hagyományőrzés napjainkban különösen fontos, hiszen a nemzeti identitás egyik legerősebb pillére a népi kultúra. A kézművesség aprólékos szépsége és a népzene lélekemelő ereje olyan örökség, amelyet a következő generációk számára is kötelességünk továbbadni.

Zeneszó tette még hangulatosabbá a rendezvényt! Fotó: Bokányi Zsolt

Dunkl Gergely polgármester kiemelte:

A XIV. Sárosdi Kézműves Találkozó ismét bebizonyította, hogy közösségünkben élnek és erősödnek a hagyományok

Dunkl Gergely polgármester. Fotó: Bokányi Zsolt

Hagyományőrzés a középpontban!

A szervezők, a Sárosdi Kézműves Egyesület, valamint a fellépők, kézművesek és segítők összefogásának köszönhetően a község méltó módon ünnepelte a magyar népi hagyományokat. Sárosd ismét bizonyította, hogy büszkén őrzi és ápolja gyökereit.