szeptember 13., szombat

Kornél névnap

26°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
14. alkalommal!

1 órája

Sárosdi Kézműves Találkozó: a hagyományok ünnepe a településen!

Címkék#portéka#XIV Sárosdi Kézműves Találkozó#népzene#kultúra

Szeptember 13-án Sárosd újra a népi kultúra fővárosává vált: a településen rendezték meg a XIV. Sárosdi Kézműves Találkozót, ahol kézműves portékák, ízek, népzene és tánc varázsolták el a látogatókat. A rendezvény középpontjában a hagyományőrzés és a vidéki értékek bemutatása állt.

Bokányi Zsolt
Sárosdi Kézműves Találkozó: a hagyományok ünnepe a településen!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A program során több településről érkeztek kézművesek, néptánc- és népdalkörök, akik együtt ünnepelték a közösséget, a magyar népi kultúra sokszínűségét és maradandó értékeit. Hagyományőrzés üzenete mellett a Sárosdi Kézműves Ház udvara élettel telt meg: a mesterek munkái, a népdalkörök előadásai és a néptánc-csoportok fellépései igazi népi hangulatot teremtettek.

Hagyományőrzés
Hagyományőrzés és népi kultúra egyszerre! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A találkozó üzenete egyértelmű volt: a hagyományőrzés napjainkban különösen fontos, hiszen a nemzeti identitás egyik legerősebb pillére a népi kultúra. A kézművesség aprólékos szépsége és a népzene lélekemelő ereje olyan örökség, amelyet a következő generációk számára is kötelességünk továbbadni. 

Zeneszó tette még hangulatosabbá a rendezvényt! Fotó: Bokányi Zsolt

Dunkl Gergely polgármester kiemelte: 

A XIV. Sárosdi Kézműves Találkozó ismét bebizonyította, hogy közösségünkben élnek és erősödnek a hagyományok

 

Dunkl Gergely polgármester. Fotó: Bokányi Zsolt

Hagyományőrzés a középpontban! 

A szervezők, a Sárosdi Kézműves Egyesület, valamint a fellépők, kézművesek és segítők összefogásának köszönhetően a község méltó módon ünnepelte a magyar népi hagyományokat. Sárosd ismét bizonyította, hogy büszkén őrzi és ápolja gyökereit.

Buzsáki vendégek a rendezvényen! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu