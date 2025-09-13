1 órája
Sárosdi Kézműves Találkozó: a hagyományok ünnepe a településen!
Szeptember 13-án Sárosd újra a népi kultúra fővárosává vált: a településen rendezték meg a XIV. Sárosdi Kézműves Találkozót, ahol kézműves portékák, ízek, népzene és tánc varázsolták el a látogatókat. A rendezvény középpontjában a hagyományőrzés és a vidéki értékek bemutatása állt.
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
A program során több településről érkeztek kézművesek, néptánc- és népdalkörök, akik együtt ünnepelték a közösséget, a magyar népi kultúra sokszínűségét és maradandó értékeit. Hagyományőrzés üzenete mellett a Sárosdi Kézműves Ház udvara élettel telt meg: a mesterek munkái, a népdalkörök előadásai és a néptánc-csoportok fellépései igazi népi hangulatot teremtettek.
A találkozó üzenete egyértelmű volt: a hagyományőrzés napjainkban különösen fontos, hiszen a nemzeti identitás egyik legerősebb pillére a népi kultúra. A kézművesség aprólékos szépsége és a népzene lélekemelő ereje olyan örökség, amelyet a következő generációk számára is kötelességünk továbbadni.
Dunkl Gergely polgármester kiemelte:
A XIV. Sárosdi Kézműves Találkozó ismét bebizonyította, hogy közösségünkben élnek és erősödnek a hagyományok
Hagyományőrzés a középpontban!
A szervezők, a Sárosdi Kézműves Egyesület, valamint a fellépők, kézművesek és segítők összefogásának köszönhetően a község méltó módon ünnepelte a magyar népi hagyományokat. Sárosd ismét bizonyította, hogy büszkén őrzi és ápolja gyökereit.