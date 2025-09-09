szeptember 9., kedd

Hangulatos flashmob az olvasás világnapján

3 órája

Könyvek cseréltek gazdát a Bartók Béla téren, megteltek a padok olvasnivalókkal!

Szeptember 8-án délután Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Könyvtár előtti téren gyűltek össze az olvasás szerelmesei, hogy egy közösségi könyvcserén ünnepeljék az UNESCO által 60 éve életre hívott olvasás világnapját. A könyves flashmob idén is jó hangulatban zajlott, sokan hoztak magukkal rég nem forgatott köteteket, és tértek haza új olvasmányélmények ígéretével.

Bokányi Zsolt
Könyvek cseréltek gazdát a Bartók Béla téren, megteltek a padok olvasnivalókkal!

Fotó: NAGY NORBERT

Az idei könyves flashmob is bizonyította: az olvasásnak még mindig ereje van. A Vörösmarty Mihály Könyvtár felhívására szeptember 8-án, hétfőn délután 5 órától folyamatosan érkeztek a könyvbarátok a Bartók Béla térre. Ki egyedül, ki családdal, ki barátokkal, a közös bennük az volt, hogy mindannyian hoztak magukkal legalább egy könyvet, amit otthon már nem olvastak, és szívesen adtak tovább ismeretleneknek.

Flashmob
Flashmob kicsiknek és nagyonak egyaránt! Fotó: NAGY NORBERT

A tér padjain, kis kupacokban gyűltek össze a könyvek, volt közöttük regény, verseskötet, szakácskönyv, gyermekirodalom és néhány igazi ritkaság is. A csere-bere kötetlenül zajlott, sokan leültek, belelapoztak egy-egy érdekesebb darabba, közben beszélgetések alakultak ki, ajánlások hangzottak el, és új olvasmánytervek szövődtek.

Fotó: NAGY NORBERT

A rendezvény kimondottan hangulatosra sikerült, az enyhe szeptemberi idő, a nyitott, barátságos légkör és a könyvek szeretete különleges közösségi élménnyé formálta a délutánt. Jó volt látni, hogy a digitalizáció korában is mennyien ragaszkodnak a kézbe vehető, lapozható, illatos könyvekhez.

Fotó: NAGY NORBERT

A flashmob aktualítása!

Az olvasás világnapját 1965 óta ünnepli a világ, az UNESCO célja, hogy felhívja a figyelmet az írás-olvasás alapvető fontosságára. A Vörösmarty Mihály Könyvtár évről évre részt vesz ennek népszerűsítésében, a könyves flashmob pedig mára hagyománnyá vált, remélhetőleg még sokáig.

 

