Filmklub ahol találkozik a néző és az alkotó
Fejér megye egyetlen művészmozijának háziasszonyával beszélgettünk. Kérdeztük őt a Meg-Ki Filmklub életéről, programjairól, célkitűzéseiről, és hogy hogyan viszonyulnak ma az emberek az értékes, gondolkodásra késztető filmekről. Gruber Nóra évek óta moderálja a klubot, el nem múló lelkesedéssel.
Mit csinálnak egy filmklub tagjai, és honnan ez a különleges név: Meg-Ki Filmklub?
Fesztiválország az évadnyitó film
A Meg-Ki Filmklub a Barátság Moziban évek óta működik, és jó ideje már velem. A klub neve onnan származik, hogy megnézzük, majd pedig kibeszéljük a filmeket. Bevett szokásunk, hogy minden hónap utolsó szerdáján este hat órakor megnézünk egy filmet a klubtagokkal, de természetesen nem kell mindenkinek hivatalos klubtagnak lenni ahhoz, hogy velünk nézhesse azt, amit az adott alkalommal műsorra tűztünk. Most, szeptember hónapban évadnyitó vetítés lesz, és egy picit még visszahangolódva a nyárra a Fesztiválország című filmet nézzük meg és beszéljük ki. Nem is akárhogy fogjuk kibeszélni, ugyanis vendégünk lesz maga a rendező, Csizmadia Attila, akit majd a filmről, a témáról, a műfajról kérdezünk majd. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen ennyi zenekarra beszélni, hogy milyen dokumentumfilmet készíteni, vagy hogy miért éppen a fesztiválok világa érdekelte őt? Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes és izgalmas erről beszélgetni magával az alkotóval.
Közönségtalálkozó az alkotókkal
Minden vetítésre hívnak vendéget, vagy csak egyszer-egyszer van mód és lehetőség a közönségtalálkozókra?
Úgy emlékszem 2022 novembere óta viszem a filmklubot, és a legtöbb vendéggel valósult meg és így tervezzük a jövőt, is, magyarul nem csak az évadnyitó vetítésre hívunk alkotót, hanem a következő alkalmakat is érdemes figyelemmel kísérni. Próbálunk változatosan vendégeket keresni és találni, hogy ne mindig csak rendező jöjjön. Így az elmúlt években volt már nálunk vágó, producer, zeneszerző, forgatókönyvíró, színész, vagyis igyekszünk olyan színes palettát kiállítani, hogy a filmkészítés minden szakmáját be tudjuk mutatni és fel tudjuk térképezni a nézőkkel együtt. Természetesen foglalkozunk ilyenkor mindenféle szociális és társadalmi kérdéssel, felvetéssel, néha történelmi dolgokkal is, és mindig kiderül, hogy jó ezekről együtt beszélgetni. Néha olyan kérdéseket feszegetnek a rendezők és a témák, hogy nagy szerencse, hogy ezekről készülnek filmek. Most ez a szeptember 24-i Filmklub, egy picit visszamegy a nyárba, és erről tudunk kötetlenebb módon beszélgetni, de a folytatásban olyan alkotásokat is megnézünk majd, ahol történelmi és egyéb kérdéses események és problémák merülnek fel, melyek kapcsán lehet bőven elmélkedni. Szóval a Filmklub határozottan egy kulturális esemény.
Rudolf Péter is a vendégek között
Mennyire érdeklődők a nézők, és mennyire tudnak és mennyire mernek kérdezni a vendégtől?
Sokszor számít az, hogy milyen témája, illetve műfaja van a filmnek. Tavaly májusban volt a Kék pelikán című animációs dokumentumfilm, amitől először mindenki megijedt egy kicsit, hogy animációs, és hogy dokumentumfilm, de a végére mégis teltházunk volt, és hála Istennek megtalálta a közönségét a film, így nem kellett aggódni, hogy üres lesz a vetítést követően nézőtér a rendező előtt, szóval függ attól, hogy mire nyitottak éppen az emberek és a látogatottságunk is eszerint változik. A dokumentumfilmeket nem kedvelik annyira, olyankor ritkán van teltházunk, de akik ott vannak, azok kifejezetten olyanok, akik a téma iránt valóban érdeklődő és nyitott emberek, így kérdezni szinte mindig szoktak a vendégtől. Egyetlen alkalomra emlékszem, amikor nem volt kérdező, de akkor talán a megilletődöttség miatt. Akkor Rudolf Péter volt a vendégünk, akit a Richter Gedeon életéről szóló film kapcsán hívtunk meg. Ezt az esetet leszámítva mindig van, aki kérdez, és persze van törzsközönségünk, akik visszajárnak és engem is ismernek és ők is készülnek.
Mindig úgy kezdődik a vetítés, hogy előtte kiválasztjuk a soron következő filmet, aztán én utánaolvasok, nézek kritikákat, interjúkat a filmmel és az alkotókkal kapcsolatban, és így mindig én vagyok az első aki kérdez. Ezt követően mindig van lehetősége a nézőknek is arra, hogy kérdezzenek.
Van igény a gondolkodásra, illetve olyan filmekre, amik erre késztetik a nézőket?
Egy művészmoziról beszélünk, a megye egyetlen művészmozijáról. Ezt szeretem mindig kihangsúlyozni, mert az új, nagy mozik miatt elveszik a művész és a kultúr jellege a filmeknek. Szeretném, ha ez feltörekvőbb lenne, és hál’ Istennek van is erre utaló jel, ugyanis sokan aktívak a közönség soraiban és leginkább azok jönnek el hozzánk, akiket valóban érdekel az adott alkotás, illetve téma. Ritkán előfordul azonban, hogy hazamennek már azonnal a vetítés után és nem várják meg a beszélgetést. Ezt nagyon sajnálom, mert habár lehet hogy nem tetszett neki a film, de pont ez lenne a kiváló alkalom, hogy jobban megértse, vagy kérdezzen az alkotóktól.
Azoknak akik szeretnek gondolkodni, felfedezni, beszélgetni
Miért, vagy hogyan lett ennyire szívügye a film, a művész mozi, illetve a Filmklub?
Élvezem. Bölcsész vagyok, így nagyon szeretek gondolkodni, felfedezni, társadalmi, szociális vagy akár történelmi dolgokról beszélgetni vagy olvasni, és öröm, amikor egy jó megvalósítás kerül a vászonra, és jó hogy az emberekhez el tudjuk azt juttatni, akár olyanokhoz is, akik nem értenek hozzá, vagy nincsenek otthon a témában, esetleg nem találkoztak korábban ilyen esetekkel. Volt például nálunk örökbefogadásról szóló film is, és nagyon jó, hogy a film segítségével azoknak is be tudják mutatni ezt a témát, ezt a világot, akik számára ez korábban ismeretlen volt. Az, hogy tágíthatjuk az emberek ismereteit, az nagyon jó, és szeretném, hogyha az emberek minél elfogadóbbak lennének, és kevesebbet ítélkeznének. Ez a Filmklub éppen arra jó, hogy a filmek nyújtanak nekünk valamit tálcán, amit aztán értelmezni, elemezni kell. Ha valós eseményeken alapszik a történet, akkor el kell rajta gondolkodni, és el kell vinni a hírét. Teljesen véletlenül cseppentem bele ebbe a filmklubba. Egy felkért műsorvezető lemondta a munkát egy héttel a vetítés előtt. Mivel én már sokszor konferáltam, megkértek a mozis kollégák és a vezetőség, hogy nem ugranék-e be? Akkor én igent mondtam, megnéztem a filmet, felkészültem, és azóta olyan szépen rajtam maradt ez a feladat, hogy azóta is én csinálom, így maradtam benne.
A Filmklub nem csak tagokat vár a vetítésekre
Hány fős a Filmklub, és hány nézőt tud befogadni a Barátság Mozi jelenleg?
Hatvan feletti kártyaszámunk van és maga a mozi is 60 férőhelyes, de persze nem jön el minden tag minden vetítésre, sokan úgy jönnek a Filmklubokra, hogy ők kifejezetten a közönségtalálkozó miatt érdeklődnek – ettől ők még nem tagok, és nem veszik igénybe a tagsággal járó kedvezményeket sem.
Igaz, a mi belépőink feleannyiba sem kerülnek, mint a nagy mozik jegyei, és emellett a nézőink kapnak hozzá egy közönségtalálkozót is. Szóval a taglétszám ilyen szempontból nem mérvadó, ugyanis teljesen nyitottak vagyunk és mondhatom, hogy ez már művészi, közösségi, és kulturális élmények helyévé vált.
Ide minden korosztályt várunk, és minden foglalkozású embert, hiszem mást kérdez egy pedagógus, és mást egy diák, és gyakran olyan hidegrázós kérdések vannak, amit hol egy fiatal tesz fel, hol egy idős nyugdíjas. Ezek nagyon jó élmények, és remélem, hogy a közönségnek is az, úgyhogy folyamatosan várunk mindenkit minden hónap utolsó szerdáján a Meg-Ki Filmklubban a Barátság Moziban.