Filmklub ahol találkozik a néző és az alkotó

Mit csinálnak egy filmklub tagjai, és honnan ez a különleges név: Meg-Ki Filmklub?

A Filmklub tagjai az Emma és a halálfejes lepke című filmet megnézte, majd kibeszélték Gruber Nórával és Borbély Alexandrával

Fotó: Lőrincz Miklós / Forrás: Barátság mozi

Fesztiválország az évadnyitó film

A Meg-Ki Filmklub a Barátság Moziban évek óta működik, és jó ideje már velem. A klub neve onnan származik, hogy megnézzük, majd pedig kibeszéljük a filmeket. Bevett szokásunk, hogy minden hónap utolsó szerdáján este hat órakor megnézünk egy filmet a klubtagokkal, de természetesen nem kell mindenkinek hivatalos klubtagnak lenni ahhoz, hogy velünk nézhesse azt, amit az adott alkalommal műsorra tűztünk. Most, szeptember hónapban évadnyitó vetítés lesz, és egy picit még visszahangolódva a nyárra a Fesztiválország című filmet nézzük meg és beszéljük ki. Nem is akárhogy fogjuk kibeszélni, ugyanis vendégünk lesz maga a rendező, Csizmadia Attila, akit majd a filmről, a témáról, a műfajról kérdezünk majd. Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen ennyi zenekarra beszélni, hogy milyen dokumentumfilmet készíteni, vagy hogy miért éppen a fesztiválok világa érdekelte őt? Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes és izgalmas erről beszélgetni magával az alkotóval.

Közönségtalálkozó az alkotókkal

Minden vetítésre hívnak vendéget, vagy csak egyszer-egyszer van mód és lehetőség a közönségtalálkozókra?

Úgy emlékszem 2022 novembere óta viszem a filmklubot, és a legtöbb vendéggel valósult meg és így tervezzük a jövőt, is, magyarul nem csak az évadnyitó vetítésre hívunk alkotót, hanem a következő alkalmakat is érdemes figyelemmel kísérni. Próbálunk változatosan vendégeket keresni és találni, hogy ne mindig csak rendező jöjjön. Így az elmúlt években volt már nálunk vágó, producer, zeneszerző, forgatókönyvíró, színész, vagyis igyekszünk olyan színes palettát kiállítani, hogy a filmkészítés minden szakmáját be tudjuk mutatni és fel tudjuk térképezni a nézőkkel együtt. Természetesen foglalkozunk ilyenkor mindenféle szociális és társadalmi kérdéssel, felvetéssel, néha történelmi dolgokkal is, és mindig kiderül, hogy jó ezekről együtt beszélgetni. Néha olyan kérdéseket feszegetnek a rendezők és a témák, hogy nagy szerencse, hogy ezekről készülnek filmek. Most ez a szeptember 24-i Filmklub, egy picit visszamegy a nyárba, és erről tudunk kötetlenebb módon beszélgetni, de a folytatásban olyan alkotásokat is megnézünk majd, ahol történelmi és egyéb kérdéses események és problémák merülnek fel, melyek kapcsán lehet bőven elmélkedni. Szóval a Filmklub határozottan egy kulturális esemény.